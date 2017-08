Sisma centro Italia, Mattarella ringrazia Errani: “Ora si vada avanti”

ROMA – “Nella consapevolezza di quanto grandi siano ancora gli interventi necessari e di come occorra procedere velocemente per realizzarli, il Presidente della Repubblica si augura che l’attività di sostegno ai nostri concittadini colpiti dal terremoto, di ripresa della vita delle loro comunità e di avvio della ricostruzione, continui e si svolga con impegno e determinazione”.

Lo ha detto il capo dello stato Sergio Mattarella, si apprende da ambienti del Quirinale, in una telefonata al Commissario straordinario per il terremoto, Vasco Errani, nella quale lo ha ringraziato per il lavoro svolto.