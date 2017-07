Società Partecipate, la Lombardia è la più generosa per i compensi

MILANO – E’ la Regione Lombardia l’ente locale più generoso in termini di compensi per gli amministratori delle società partecipate. Secondo l’indagine annuale di Mediobanca, il compenso medio nel 2016 è ammontato a 111mila euro per le posizioni apicali nelle società partecipate e risulta in aumento del 3% sul 2010. Al secondo posto la Regione Lazio con oltre 85mila euro (-5,5% dal 2010) ma con un monte retributivo di 1,1 milioni (855mila per la Lombardia). Sull’ultimo gradino del podio, a sorpresa, la Basilicata che eroga compensi di quasi 83mila agli amministrori delle proprie partecipate (-8,7% dal 2010). La media dei compensi supera di poco i 42mila per le posizioni apicali con l’Emilia Romagna che ha tagliato i compensi del 34% riducendoli ad appena 34mila euro.