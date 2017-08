Sponz Fest 2017 dal 21 al 27 agosto a Calitri e in Alta Irpinia

Sponz Fest 2017 il Festival ideato e diretto da Vinicio Capossela giunto alla V edizione dal titolo “All’Incontre’ Я – Rivoluzioni e mondi al Яovescio”

Dal 21 al 27 agosto 2017 a Calitri e in Alta Irpinia torna lo Sponz Fest. Il festival diretto da Vinicio Capossela, giunto alla sua quinta edizione. L’evento è dedicato quest’anno al centenario della Rivoluzione Russa. Da qui il titolo “All’Incontre’ Я – Rivoluzioni e mondi al Яovescio”.

Un festival a tutto tondo, che non è solo musica. Un’esperienza artistica e sociale completa. Una ri-creazione che passa attraverso eventi, letture, concerti, performance e installazioni. Scrive lo stesso Capossela: “Lo sponzamento è la perdita della rigidità. L’ammorbidirsi nel bagno di sudore liberatorio della festa, del ricreo, del sacro tempo dell’inutile. Questa ri-creazione non è solo fisica, ma anche ideale”.

SponzArti:

Anche quest’anno non manca uno spazio all’arte contemporanea con SponzArti. La sezione ideata da Mariangela Capossela che ne ha curato le precedenti edizioni. Per lo Sponz 2017, la curatela è affidata a Tommaso Evangelista. Nel pieno spirito rivoluzionario del programma, il titolo sarà “Azioni per moto contrario”, a indicare la dimensione performativa e relazionale degli interventi artistici.

Alle azioni performative e installative si affianca anche la proiezione di due filmati. “The Prince of Venusia”, cortometraggio di Silvio Giordano su Gesualdo da Venosa. E “La Sposa” di Joël Curtz in omaggio a Pippa Bacca, a cui seguirà un incontro con Mariangela Capossela, Tommaso Evangelista e Bahar Adan della galleria G-art di Istanbul.

Programma: