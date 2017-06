Calcio: Stagione 2017/18, ecco le date della Serie A e della Tim Cup

MILANO – La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha pubblicato le date del calendario per la stagione calcistica 2017/18. Il Campionato prenderà il via il 20 agosto per concludersi il 20 maggio.

Sono previsti 3 turni infrasettimanali: 20 settembre, 25 ottobre e 18 aprile 2018. 5 invece sono le soste previste: 3 settembre, 8 ottobre, 12 novembre e 25 marzo per le Nazionali, più la pausa del 14 gennaio. La Tim Cup invece, come ha annunciato il Commissario della Lega Serie A Carlo Tavecchio, inizierà domenica 30 luglio e terminerà mercoledì 9 maggio 2018. Tutte le date della prossima stagione sono riportate nel Comunicato Ufficiale della Lega Serie A n. 229.