Stelle nello Sport: é Luis Muriel il “Rossoblucerchiato dell’anno”

É Luis Muriel il giocatore che a Genova si é maggiormente distinto nel corso della stagione appena conclusa. Preferito a Simeone e Schick

GENOVA – Si é svolto ieri sera nella cornice del Porto Antico di Genova il “Galà di Stelle nello Sport”. Un appuntamento storico, giunto ormai alla sua 18ma edizione, che celebra le eccellenze dello sport ligure al fianco di alcuni grandi campioni azzurri.

Per il calcio il premio per il “Rossoblucerchiato dell’Anno”, ossia il giocatore delle squadre genovesi che, a discrezione dei tifosi, più si é affermato nella stagione, é stato assegnato a Luis Muriel. L’attaccante colombiano della Samp ha raccolto ben 5867 preferenze contro le 5531 del genoano Giovanni Simeone. Terzo posto per Patrick Schick, con 5050 voti a favore.

Muriel, nel campionato appena concluso, ha avuto il merito di aver segnato in entrambi derby, consentendo alla squadra blucerchiata di aggiudicarseli entrambi dopo 57 anni. Succede nell’albo della manifestaizione a Leonardo Pavoletti che si era aggiudicato il riconoscimento nella scorsa edizione. Non presente alla serata, l’attaccante aveva ricevuto il premio nei giorni scorsi.

Premiata anche la squadre Primavera dell’Entella per essere arrivata in finale in Coppa Italia.

Tra i testimonial della manifestazione la pallavolista Francesca Piccinini, reduce dal suo quinto scudetto in carriera e vincitrice con la Nazionale del Mondiali 2002 e degli Europei 2009. Michele Frangilli, oro olimpico a Londra 2012 nel tiro con l’arco. E Oney Tapey, argento paralimpico argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 nel lancio del disco.

Alcuni campioni hanno donato la maglia, autografata, che li ha accompagnati nel loro successo più importante. I cimeli verranno messi all’asta benefica di Stelle nello Sport (https://www.charitystars.com/home) e il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Gigi Ghirotti.

Stelle nello Sport

Stelle nello Sport è il progetto che valorizza lo sport ligure. Lo sostiene e promuove a tutto campo, durante tutto l’anno, con eventi, attività e incontri promossi in tutta la Liguria. Triplice è l’obiettivo. Promuovere i valori dello sport ad una fascia sempre maggiore di popolazione, con particolare attenzione ai giovani e quindi nelle scuole.

Valorizzare e sostenere le realtà sportive liguri con particolare attenzione alle discipline mediaticamente meno fortunate. Incentivare progetti sociali di indubbio valore coagulando le forze sportive (e non solo) a sostegno della Gigi Ghirotti Onlus (il prof. Franco Henriquet è il presidente) associazione che opera nel campo dell’assistenza ai malati terminali e di Sla. Stelle nello Sport quest’anno ha raccolto fondi per una cifra che si aggira attorno a 25 mila euro.

