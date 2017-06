Storace (Movimento Nazionale): “Gli elettori vogliono il centrodestra unito”

“Dimostrare che c’e’ spazio per un progetto politico che affermi un concetto fondamentale: gli italiani si riprendono le chiavi di casa; sovranita’ vuol dire questo. Partire con sedi e iscrizioni, con la voglia di rappresentare in politica tradizione e futuro”. Storace ha presentato cosi’ ambizioni e obiettivi del Movimento Nazionale.

All’appuntamento, nella sede della Provincia di Pescara, ha preso parte, tra gli altri, anche il segretario di Movimento Nazionale, Gianni Alemanno, che ha dichiarato: “Questo nostro movimento e’ proteso all’unita’ della destra e alla capacita’ del centrodestra di rappresentare fino in fondo gli ideali della sovranita’ nazionale e popolare. Vuol dire che dobbiamo difendere prima gli italiani e proprio in questa settimana c’e’ una legge importante in Parlamento che va contrastata in ogni modo. Bisogna difendere i diritti degli italiani, altrimenti non riusciremmo a creare nuovo lavoro ne’ a uscire dalla crisi economica”.