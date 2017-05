Prima tappa del Tour Strawoman®: il 14 maggio a Milano

La corsa non competitiva di 5 e 10 Km riservata alle donne con ActionAid per dire NO alla violenza sulle donne

Per il VII anno consecutivo ritorna la corsa non competitiva di 5 e 10 km interamente riservata alle donne. Le donne di Milano di nuovo in marcia con la StraWoman®. Con il Patrocinio del Comune di Milano.

Il ritrovo è fissato alle ore 14.00 presso il Babbo Runnning Village, un’area interamente dedicata ai partecipanti, dove ci si potrà iscrivere e ritirare il kit gara. Con dj set e speaker di R 101, la radio ufficiale dell’intero tour, attività ludico-sportive, riscaldamento e show con ospiti e testimonial. Alle ore 15.00 la partenza. Un’esplosione di rosso invaderà le vie del centro. All’arrivo ristoro finale, defaticamento, premiazioni, gadget e medaglie di partecipazione attendono tutte le runners. Tante saranno le iniziative e le sorprese a tema rosa durante l’intero evento.

L’edizione StraWoman® 2017 prevede cinque tappe. Si parte da Milano, Domenica 14/05 in occasione della Festa della Mamma, poi Brescia (11/06), Bergamo (24/06), Como (01/07) e Monza (24/09), tappa conclusiva del tour.

Per l’intero tour StraWoman® 2017, sarà presente sul palco il poliedrico ed esuberante conduttore e showman Fernando Proce. La voce del programma “La famiglia giù al nord” di RTL 102.5. Ospite della StraWoman® la cantautrice Ylenia Lucisano che insieme al chitarrista Renato Caruso aprirà la maratona sulle note del suo nuovo singolo ”Riverbero” e della cover ”Sally” di Vasco Rossi. Dedicata a tutte le donne presenti.

La quota di iscrizione è di €. 10.00. Comprende T-Shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale e gadget offerti dai partner dell’evento. Ci si può iscrivere online o nei punti ufficiali convenzionati.

ACTIONAID – StraWoman® e ActionAid

Corrono insieme per dire che lo sport è motore di cambiamento sociale e sostenere il NO ad ogni violenza sulle donne. Partecipare alla StraWoman® vuol dire sostenere il progetto “We GO!” (Women Economic-independence & Growth Opportunity) di ActionAid, pensato per le donne vittime di violenza domestica. Si calcola infatti che 1 donna su 4 subisce violenza fisica e/o sessuale del proprio partner, ma, a causa dell’insufficiente autonomia economica per provvedere a se stesse e ai propri figli, non interrompono le relazioni violente. StraWoman® e ActionAid hanno unito le loro forze per potenziare i servizi a supporto delle donne vittime di violenza domestica, con particolare attenzione a quelli promossi dai centri antiviolenza e orientati a favorire l’indipendenza economica.

INFO: www.strawoman.it e www.redevents.it