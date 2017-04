“Subeme la radio” di Enrique Iglesias è disco di Platino

MILANO – Oltre 161 milioni di visualizzazioni per il videoclip ufficiale e più di 62 milioni di stream. “Subeme la radio”, il nuovo singolo di Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox, conquista oggi la certificazione Platino in Italia.

Il brano, prodotto da Carlos Paucar, è accompagnato da un videoclip girato da Alejandro Pérez nello spettacolare centro storico de L’Avana; le riprese hanno letteralmente paralizzato le strade della capitale cubana e il video è diventato subito virale grazie alle migliaia di persone che si sono riunite per vedere da vicino il loro idolo e per far parte di questo momento storico della sua carriera.

Enrique Iglesias si è aggiudicato recentemente 5 nomination e 2 premi durante la prestigiosa manifestazione Premios Lo Nuestro 2017: artista maschile dell’anno (pop/rock) e collaborazione dell’anno per “Duele El Corazon” con Wisin. Il 19 maggio farà tappa con il suo Sex and Love Tour a Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena, e il 20 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano); per info: livenation.it.

Enrique Iglesias ha venduto più di 130 milioni di copie a livello globale, ha pubblicato 10 album in studio e 2 greatest hits diventando un artista multiplatino in tutto il mondo. È stato protagonista di 10 tour mondiali, esibendosi letteralmente in ogni angolo del pianeta, da New York a Sidney, da Cape Town a Minsk, da Londra a Belgrado e da Santiago al Messico, per citarne alcuni.

Senza dubbio il più grande artista latin della storia della musica, Enrique ha totalizzato 27 singoli al #1 nella “Latin Songs” di Billboard e un totale di ben 105 #1 totali nelle altre classifiche Billboard. “Duele El Corazon” gli è valso il 14˚ #1 della classifica “Dance”, infrangendo così il record del maggior numero di volte al #1 nella storia di Billboard, detenuto in precedenza da Michael Jackson.

Enrique Igleasias continua ad essere uno degli artisti di maggior successo della musica contemporanea: tra gli altri, detiene anche il record di artista che ha raggiunto il vertice della classifica Hot Latin Songs di Billboard per più settimane con il successo ‘Bailando’ (42 settimane), il cui video ha superato la stratosferica cifra di 2,5 miliardi di visualizzazioni su YouTube diventando il video con il maggior numero di visualizzazioni della storia della musica latina.

Nel corso della sua carriera, Enrique Iglesias ha ricevuto praticamente tutti i premi a cui un artista può ambire: numerosi GRAMMY®, Billboard Awards, World Music Awards, American Music Awards, Premio Juventud, Premio ASCAP, BMI ecc. per un totale di più di 200 onorificenze.