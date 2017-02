Il successo di #IloveAuditorium: giovani innamorati al Parco della Musica

Nella giornata di San Valentino il Parco della Musica sorprende gli appassionati di questo luogo

ROMA – Una visita ad Auditorium “spento” e con il telefonino acceso per condividere sui social network foto ed emozioni di una serata nel complesso multifunzionale progettato da Renzo Piano.

È l’evento “#ILOVEAUDITORIUM, innamorati del Parco della Musica” lanciato dalla pagina Facebook dell’Auditorium che si è tenuto il giorno di San Valentino per offrire un’occasione unica ai giovani appassionati di social.

È il secondo #EmptyAuditorium del Parco della Musica, una innovativa forma di fruizione dei luoghi di cultura diffusa in tutto il mondo che l’Auditorium replica dopo il grande successo dello scorso anno.

“L’Auditorium – ha commentato l’Amministratore delegato Josè Dosal – deve diventare sempre di più 3.0, aperto ai giovani e al loro linguaggio. Momenti come quello di domani raggiungono questo obiettivo e avvicinano un pubblico che vogliamo sempre di più viva questo luogo. Stiamo pensando di replicare questo format anche per le scuole del quartiere e di tutta Roma convinti che partecipando alla vita vera di una grande macchina culturale come questa i giovani finiranno per innamorarsene”.