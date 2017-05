‘Tanna’ esce al cinema e in contemporanea streaming su CineMAF

ROMA – Dal 4 maggio, in contemporanea con l’uscita al cinema, ‘Tanna’ sarà disponibile in streaming sulla piattaforma CineMAF in modalità pay per view. L’acquisto sarà possibile solo nei Comuni italiani in cui la pellicola non è distribuita nelle sale cinematografiche. ‘Tanna’ è un film di Martin Butler e Bentley Dean distribuito al cinema da Tycoon Distribution.

CineMAF è una piattaforma di streaming che promuove l’uscita delle pellicole attraverso la strategia “day and date”, ovvero in contemporanea tra i diversi canali distributivi.

La strategia “day and date”, oltre a tutelare le proiezioni in sala, è uno strumento utile contro la pirateria e risponde all’esigenza del pubblico di poter guardare un Film godendo di tutti i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie.