Dopo i teatri, Michele Zarrillo riparte a giugno con la tournèe estiva

ROMA – Parte a giugno il tour estivo di Michele Zarrillo, dopo il grande successo di pubblico registrato nei teatri italiani: sold out anche Roma, ultima data del tour, il 18 maggio all’Auditorium Parco della Musica. Grande festa quindi nella sua città, che ha fatto da spartiacque tra il tour teatrale di questa primavera e quello all’aperto che avrà inizio a giugno.

“Il grande successo di questo tour teatrale (vissuto con grande calore ed entusiasmo da parte di un pubblico fedele e di un pubblico invece conquistato soprattutto dopo la recente partecipazione a Sanremo) non ha disatteso le mie aspettative, anzi ne è stato al di sopra”, commenta Zarrillo. “In tempi in cui confrontarsi con altre realtà non è semplice per nessuno, ottenere riconoscimenti di questo livello ha un valore doppio”, prosegue l’artista romano. “I numerosi sold out che ha registrato il tour dimostrano che in Italia c’è ancora un pubblico attento a proposte meno pubblicizzate. Questo è un successo non solo per me, ma anche per il nostro settore, da tempo in crisi. E’ un segnale importante per la mia vita e per il mio percorso artistico, ed è servito anche a consolidare ulteriormente il rapporto con i miei fan, e a stabilire un nuovo contatto con chi solo da poco ha scoperto la mia musica”, conclude.

“Vivere e Rinascere Tour”: un ritorno dal vivo contrassegnato da concerti sold out, e molto atteso dai numerosi fan che lo hanno accolto con grande affetto, tra veri e propri bagni di folla. Ed anche una riconferma per l’artista, che a distanza di quasi 6 anni dall’ultimo album, presenta in quest’occasione “Vivere e Rinascere” (Universal Music), il disco a cui ha lavorato per più di un anno, e che segna appunto una sorta di “rinascita” dopo l’importante incidente di salute che lo ha tenuto lontano dalle scene.

Michele Zarrillo rappresenta la musica italiana d’autore con un repertorio eterogeneo e vasto come ce ne sono pochi. In questo tour presenta al pubblico anche le canzoni del suo nuovo lavoro (“Mani nelle mani”, il brano presentato a Sanremo, “La ragazza corre”, “Per chi sa scegliere”, “Come ho fatto a perderti”, “L’amore ancora esiste?”, “Vivo nel mondo”, “E poi riapparve il mondo”, “Amore imperfetto”, “Mille latitudini” e “Vivere e rinascere”).Naturalmente – alternandosi tra il pianoforte e la sua “amata” chitarra – ripercorre i suoi brani più celebri (da “Cinque giorni” e “Una rosa blu” a “La notte dei pensieri” e “L’elefante e la farfalla”; da “Il canto del mare” e “Strade di Roma” a “L’amore vuole amore” e“L’acrobata”, da “Ragazza d’argento” e “Su quel pianeta libero” a “L’alfabeto degli amanti” ed “Il sopravvento”, per citare solo alcuni dei titoli più conosciuti).

Il nuovo album “Vivere e rinascere”, prodotto e arrangiato da Alessandro Canini, contiene dieci brani inediti scritti dallo stesso Zarrillo, con la collaborazione di Giampiero Artegiani (che firma i testi di ben sei canzoni, tra cui “Mani nelle mani”), Saverio Grandi, Valentina Parisse, Roberto Pacco, Luca Mattioni, Mario Cianchi, Felice Di Salvo, Marco Rettani e Stefano Colino.

Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) un eccezionale team di musicisti di altissimo livello: Alessio Graziani (piano, tastiere e voce), Roberto Guarino (chitarra e voce), Ruggero Brunetti (chitarra), Roberto Gallinelli (basso), Maurizio Dei Lazzaretti (batteria) e Andrea De Luca (violino).

Il tour è prodotto da Color Sound. Il calendario estivo e continuamente aggiornato è disponibile su www.colorsound.com.