Terremoto: Lotti, “Lo sport può fare tanto”

ROMA – “Lo sport può fare tanto e dare segnali concreti. Questo progetto non serve a togliere l’attenzione dalla ricostruzione post terremoto e da tutto l’impegno per mantenere la promessa del governo di non lasciare sole le popolazioni una volta che i riflettori si sarebbero spenti. Mi fa piacere che lo sport, le società sportive e la Rai abbiano fatto squadra per ritrovare la normalità sul campo. Da tifoso milanista mi fa particolare piacere che Paolo Maldini sia qui stamattina”.

Lo ha detto il ministro dello Sport Luca Lotti alla presentazione del progetto ‘Il calcio aiuta’, l’iniziativa della Figc, alla presenza dell’ambasciatore del programma Paolo Maldini e di Vasco Errani, Maria Elena Boschi, Carlo Tavecchio.

Il progetto è finalizzato a sostenere le società sportive di base nelle aree terremotate di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. La Rai dedicherà una serata in diretta da Norcia il 22 maggio.