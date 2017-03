Terzo Settore, Maria Teresa Bellucci confermata alla presidenza del Modavi

ROMA – L’Assemblea Nazionale del MODAVI Onlus (Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano) ha confermato alla propria guida la dott.ssa Maria Teresa Bellucci, psicologa e psicoterapeuta, affidandole il suo secondo mandato da Presidente.

«È una grande soddisfazione – ha dichiarato Maria Teresa Bellucci – essere stata riconfermata nell’incarico a seguito dell’apprezzamento ricevuto per il mio operato, unitamente a quello delle tante persone che, insieme a me, in questi anni, hanno contribuito fattivamente affinché oggi si potesse gioire per il risultato raggiunto da tutti, nonostante i tempi molto duri vissuti dal mondo associazionistico e del volontariato. Ottenere questo consenso – ha proseguito Bellucci – in un periodo storico così complicato come quello vissuto, dove i bisognosi sembrano essere più relegati ai margini di una società sempre più materialista, sempre meno empatica e non centrata sui bisogni profondi della persona, mi responsabilizza ancor più, sia a livello personale che professionale, nell’impegno quotidiano da profondere verso un percorso di giustezza teso al raggiungimento di una reale giustizia sociale. Continuerò – ha concluso Bellucci – ad interpretare il mio incarico con questi convincimenti, perché nessuno sia lasciato solo».

Nel ruolo di Vicepresidente del MODAVI è stato confermato il giornalista Alessandro Sansoni, mentre il nuovo Tesoriere sarà Federica Celestini Campanari. Completano il Consiglio Nazionale: Cristian Alicata, Giacomo Antronaco, Giovanna Ascolese, Andrea Barchetta, Emanuele Buffolano, Massimo Caccia, Ulderico de Lurentiis, Orazio Fiorini, Elisa Onorati, Francesco Piemonte, Mario Pozzi, Pasquale Antonio Riccio e Carlo Rubino.