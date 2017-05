Thema: il 25 maggio arriva il primo EP “Accendi la Fantasia”

La Band in concerto a Milano per la presentazione Live dei brani dell’album d’esordio

Dal 25 maggio sarà in rotazione radiofonica, in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Accendi la Fantasia” (Edel Italy). Il primo Ep della band milanese Thema.

Lo stesso giorno il gruppo sarà in concerto a Milano presso La Salumeria della Musica. La Band presenterà live non solo i brani dell’Ep ma anche dell’album d’esordio in uscita a settembre. Ore 21.00, ingresso gratuito su richiesta al seguente indirizzo mail management@themaband.com. Questa estate, invece, si esibiranno sul palco di Festival Show 2017.

“Accendi la Fantasia”:

Prodotto da Vladi Tosetto e arrangiato da Massimiliano Belleno, contiene 5 brani che si caratterizzano per una sonorità che rivela un coinvolgente mix tra pop rock e musica elettronica. Protagonista indiscusso dei brani, scritti interamente da Thomas Moschen e Mamo Belleno, è l’amore in tutte le sue sfaccettature. Un sentimento in grado di generare emozioni contrastanti come l’immaginazione e la voglia di fuggire lontano.

“Non poteva che essere ‘Accendi la fantasia’ il titolo di questo Ep. – racconta Thomas Moschen, voce della band – Dietro ad ogni canzone, ad ogni frase, ad ogni melodia si celano tanti sogni e tanta immaginazione, insieme a tutti gli sforzi che hanno accompagnato la realizzazione di questo lavoro. L’amore è presente nel disco come componente prioritario, come una sintesi efficace di ogni esperienza, sogni e malinconie. Tutto questo ha l’ambizione e la voglia di lasciare un segno indelebile e coinvolgere i nostri ascoltatori, ma per godersi pienamente la nostra musica è necessario accendere la fantasia”.

THEMA:

Band milanese composta da 5 musicisti: Thomas Moschen (voce, piano, chitarra acustica). Stefano Parmigiani (chitarre, voce). Raffaele Littorio (chitarre, voce). Mattia Missaglia (basso). Luca Ferrara (batteria, percussioni e voce). Il gruppo si forma nel 2013 dopo un casuale incontro in un locale dell’hinterland milanese, dove Luca e Mattia notano Thomas durante una sua esibizione.

I tre decidono di formare una loro band a cui successivamente si aggiungono Stefano e Raffaele dando vita ufficialmente ai Thema. Recentemente, grazie all’incontro con i produttori Vladi Tosetto e Mamo Belleno e il manager Nicola Ferrara, hanno lavorato alla realizzazione del loro primo Ep, dal titolo “Accendi la fantasia” che sarà pubblicato il prossimo 25 maggio.