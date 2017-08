TimeToLove Official Party il 7 settembre al Molotre di Brescia

Grandi ospiti per le serate di beneficenza organizzate dalla Onlus TimeToLove: Bob Sinclair, Ghali, Sfera Ebbasta e tanti altri

È in programma il TimeToLove Official Party, il 7 settembre presso il Molotre di Brescia. Saranno protagonisti i grandi artisti del mondo della musica. Bob Sinclair, Dj e produttore discografico francese conosciuto a livello mondiale. Ghali rapper milanese che sta scalando le classifiche con “Album”. Sfera Ebbasta, il nuovo re della trap.

TimeToLove Official Party è la prima delle due serate di beneficenza organizzate dalla Onlus TimeToLove. Grazie alla serata del Molotre verrà sostenuta la fondazione “Bumi Sehat” Foundation International e la fondazione pavese “Bruno Boerci”.

A completare l’appuntamento del 2017 ci saranno anche Andrea Damante da “Uomini e Donne”. Poi Albertino, Cristian Marchi, Alex Gaudino. Vida Loca, Simon De Jano & Madwill. Per una serata di divertimento all’insegna dell’eccellenza dei “groovers” italiani.

Per l’occasione i deejay Wad e Fabio B di Radio Deejay, presenteranno “One Two One Two Block Party” coinvolgendo gli ospiti Danti, Shade e Luchè.

La Charity Dinner:

Al TimeToLove Official Party si aggiunge la Charity Dinner. L’appuntamento si terrà il 29 settembre al Pala Brescia. Chef della serata Davide Oldani, a cui si aggiungeranno alcuni grandi ospiti della scena musicale italiana.

INFO: www.timetolove.it – www.facebook.com/TimeToLoveOnlus