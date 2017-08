La bellezza pugliese vince Top Fashion Model 2017, si aggiudica il titolo Roberta Molinini, studentessa diciassettenne di Terlizzi

Grande successo per finale nazionale di Top Fashion Model 2017. Master professionale per la moda che individua e valorizza i nuovi talenti del fashion. Promuove la sinergia tra i professionisti del settore. L’evento si è appena concluso a Giovinazzo (in provincia di Bari).

La pugliese Roberta Molinini, studentessa diciassettenne di Terlizzi, è la vincitrice della III edizione del fashion award. Diretto dalla pugliese Carmen Martorana. Direzione artistica di Roberto Guarducci, stilista per oltre un ventennio nella maison Fendi. Attualmente docente all’Accademia di Belle Arti di Bari.

Roberta Molinini:

Alta 180 cm, con occhi verdi, capelli lunghi castani e portamento raffinato. Roberta ama leggere, ha un debole per la Francia e una predilezione per le lingue. È sportiva, con il sogno di diventare hostess di volo. Nella sua scheda di presentazione scrive che le piace ballare, intrattenere e “dare allegria”.

La commissione le ha assegnato il titolo ritenendo che abbia tutti i requisiti per sfondare nel mondo della moda. La Top ha vinto una borsa di studio del valore di 500 euro. Una crociera Costa per il format “Top Fashion Cruise” II edizione. Un sito web e pagina Facebook personalizzati del valore di 5 mila euro del partner Gioele de Liso.

Altri riconoscimenti:

Gli altri titoli istituzionali sono stati assegnati per l’Eleganza a Gemma di Vittorio e Giorgia Di Lernia, a pari merito. Per la Bellezza a Francesca Pia Raffaele.

Il premio Top Fashion Award è stato conferito al giovane stilista emergente Dimitar Dradi. Apparso su Vogue Talents, il nuovo progetto che ricerca giovani talenti della moda lanciato dalla prestigiosa e autorevole rivista di settore Vogue. A Dimitar è stata riconosciuta l’interpretazione della moda come forma d’arte e incessante ricerca di stupore costante.

Le giovani modelle provenienti da tutta Italia hanno indossato i capolavori della mini capsule Primavera/Estate 2018 “Love to Love” firmata Gai Mattiolo. Il giorno seguente le talentuose aspiranti Top Fashion Model hanno sfilato con l’esclusivo e raffinato trikini Guarducci a ridosso dell’imponente Fontana dei Tritoni.

“Sono soddisfatta – ha dichiarato Carmen Martorana – per il successo ottenuto e per aver offerto uno spettacolo moda di alta qualità che ha esaltato ancor più la bellezza della mia città e valorizzato due location speciali. Arrivederci al prossimo anno!”.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, il Comune e la Confartigianato di Giovinazzo, la Città Metropolitana e l’Accademia di Belle Arti di Bari.