Torna Jennifer Lopez con il nuovo singolo in spagnolo “Ni Tú Ni Yo”

MILANO – Jennifer Lopez, la superstar dei ritmi latini, ha voluto contribuire alle celebrazioni del 4 luglio organizzate da Macy’s con la presentazione in anteprima del suo nuovo singolo in spagnolo “Ni Tú Ni Yo”, che anticipa l’uscita dell’album prevista per settembre. Il pezzo, che vede per la prima volta la collaborazione del duo cubano di urban music Gente de Zona, è già disponibile in digitale ed è in radio da ieri 7 luglio.

Il singolo è stato prodotto da Oscar Hernández “Oscarcito” e Motiff. Il nuovo album, in spagnolo e con la produzione esecutiva di Marc Anthony, esce 10 anni dopo l’ultimo lavoro nella stessa lingua, “Como ama una mujer” (2007).