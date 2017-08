Torna la PFM: il 27 ottobre esce il nuovo cd “Emotional Tattoos”

MILANO – Torna la PFM: il 27 ottobre esce, infatti, il nuovo cd “Emotional Tattoos”, pubblicato da Inside Out Music. Come ha dichiarato la band, “Sulla copertina (firmata da Stefano Bonora, ndr) è raffigurata una fantastica navicella spaziale guidata da Franz e Patrick, che porta la band in luoghi mai esplorati prima e introduce il pubblico nel nuovo mondo della PFM, un mondo nel quale la musica non ha solo un’identità ma si evolve e abbraccia diversi generi. La PFM è nota per non ripetersi mai ed “Emotional Tattoos” è un album che lascerà emozioni sulla pelle, come una navicella spaziale in un mondo fantastico con vegetazione e animali in armonia tra loro”.

Tracklist

– English version –

We’re Not An Island (7:12)

2. Morning Freedom (6:06)

3. The Lesson (5:08)

4. So Long (5:56)

5. A Day We Share (6:03)

6. There’s A Fire In Me (4:55)

7. Central District (5:27)

8. Freedom Square – instrumental (4:47)

9. I’m Just A Sound (5:57)

10. Hannah (5:16)

11. It’s My Road (5:07)

– Italian version –

1. Il Regno (7:12)

2. Oniro (6:06)

3. La lezione (5:08)

4. Mayday (5:56)

5. La danza degli specchi (6:03)

6. Il cielo che c’è (4:55)

7. Quartiere generale (5:27)

8. Freedom Square – instrumental (4:47)

9. Dalla Terra alla Luna (5:57)

10. Le cose belle (5:16)

11. Big Bang (5:07)