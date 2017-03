Tornano i Kasabian con il nuovo singolo “You’re In Love With A Psycho”, anticipa il cd “For Crying Out Loud!”

MILANO – I Kasabian, una delle band inglesi più amate di tutti i tempi, sono tornati: hanno infatti pubblicato online il loro nuovo singolo “You’re In Love With A Psycho” (dal 24 marzo in radio): un ritornello killer per un pezzo che può essere già considerato un cult di brit-pop, che anticipa il nuovo album “For Crying Out Loud!”, in uscita il 28 aprile.

“For Crying Out Loud!” è il sesto album della loro carriera, scritto e prodotto dal deus ex machina Serge Pizzorno (cantante e chitarrista del gruppo) e registrato nel suo studio Sergery a Leicester.

L’album è il seguito di “48:13” del 2014 dove il gruppo di Leicester aveva seguito una direzione più elettronica, mentre ora la loro intenzione dichiarata è quella di far in modo che siano le chitarre a essere le protagoniste assolute.

È un concentrato di tutto ciò che ha reso famosi i Kasabian e, oltre a “You’re In Love With A Psycho”, contiene altri pezzi potenti come “Bless This Acid House”, destinato a diventare una hit estiva, la contagiosa “Good Fight”, il pezzo dal sapore rock steady “Ill Ray (the King)”.

Ha raccontato Serge a proposito dell’album: “Ho deciso di dare a me stesso sei settimane per scrivere un album come si usava fare in passato, che fosse veramente ispirato. Volevo essere sicuro che non ci fosse niente di più, di modo che le canzoni potessero diventare dei classici. Nessun autocompiacimento, niente. Ho sentito Berry Gordy (famoso produttore e autore, fondatore della Motown, ndr) dire che se un pezzo non ti arriva nelle prime 4 battute allora è finita, così mi sono buttato a lavorare con questa classica attitudine old-school di scrittura”.

La band di Serge Pizzorno e Tom Meighan sarà in tour in Italia per presentare il suo nuovo album: 19 luglio, Teatro Antico Taormina, 21 luglio, PostePay Sound Rock’in Roma Ippodromo delle Capannelle (Roma), 22 luglio, all’Anfiteatro Camerini, Piazzola sul Brenta (Pd), 23 luglio al Lucca Summer Festival Piazza Napoleone, Lucca.

I Kasabian hanno avuto 4 album saliti al #1 della classifica e hanno venduto più di 5 milioni e mezzo di copie in tutto il mondo. Hanno vinto 1 Brit Award, 4 Q Awards e sono stati headliner al Glastonbury Festival, così come al V Festival, al T in the Park, e in numerosi altri festival in tutto il mondo.

I Kasabian sono: Serge Pizzorno (voice e chitarra), Tom Meighan (voce), Chris Edwards (basso), Ian Matthews (batteria) and Tim Carter (chitarre).