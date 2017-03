Il tour di J-Ax e Fedez va a gonfie vele: sold out anche la data di Torino

MILANO – Dopo lo straordinario successo di vendite per il tour di J-Ax e Fedez, si registra anche il Sold Out dell’11 marzo al Pala Alpitour di Torino.

Si tratta della prima data del tour che li vedrà protagonisti in 19 appuntamenti nei palasport d’Italia e si concluderà con un concerto-evento in una delle location più ambite del mondo, l’Arena di Verona.

J-Ax e Fedez porteranno la loro energia in giro per l’Italia con uno show unico e straordinario. Per la prima volta, i due artisti saliranno sul palco insieme per presentare live il loro ultimo progetto discografico, “Comunisti col Rolex”, già certificato disco di platino, oltre ai loro piů grandi successi. Il concept scenografico, progettato da Lemonandpepper e Cromantica, rappresenterŕ la piramide sociale che i due artisti raccontano nel disco, pubblicato il 20 gennaio da Sony Music.

Il tour, organizzato da Saludo Italia e Newtopia, partirà da Torino l’11 marzo e si chiuderà a Verona il 6 maggio, passando per le maggiori città italiane.

11 Marzo – Torino PalaAlpitour SOLD OUT

13 Marzo – Bologna Unipol Arena

15 Marzo – Firenze Nelson Mandela Forum

18 Marzo – Roma Palalottomatica SOLD OUT

19 Marzo – Roma Palalottomatica

28 Marzo – Napoli PalaPartenope

31 Marzo – Acireale Pal’Art Hotel

3 Aprile – Reggio Calabria PalaCalafiore

5 Aprile – Bari PalaFlorio

7 Aprile – Padova Kioene Arena

8 Aprile – Conegliano Zoppas Arena

10 Aprile – Milano Mediolanum Forum SOLD OUT

11 Aprile – Milano Mediolanum Forum SOLD OUT

13 Aprile – Milano Mediolanum Forum SOLD OUT

14 Aprile – Milano Mediolanum Forum NUOVA DATA

16 Aprile – Trieste Palarubini Alma Arena

19 Aprile – Genova Stadium

21 Aprile – Montichiari (BS) PalaGeorge

22 Aprile – Pesaro Adriatic Arena

6 Maggio – Verona Arena NUOVA DATA