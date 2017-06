Transcom aderisce ad ASSTEL

MILANO – Transcom, leader a livello internazionale nel mercato dei contact center, presente in Italia con 5 sedi, annuncia la sua decisione di aderire ad Assotelecomunicazioni-Asstel, l’associazione che raggruppa i maggiori operatori di telefonia fissa e mobile, le organizzazioni attive nell’assistenza e gestione della clientela, nonché le principali aziende che erogano servizi connessi alle attività di telecomunicazione.

“Asstel rappresenta la voce più autorevole e rappresentativa per le aziende del mondo delle telecomunicazioni e del settore del Contact Center – è il commento di Gianluca Gemma, General Manager di Transcom per il Centro e Sud Europa – e porta sui tavoli delle istituzioni, del Governo e delle Organizzazioni Sindacali le ragioni e la voce del mercato in cui Transcom Italia opera da 18 anni, oltre a quella di alcuni tra i nostri più importanti clienti.”

“Per questo motivo – sottolinea Gemma – riteniamo importante essere presenti nell’associazione che meglio incarna e rappresenta le esigenze del settore in cui operiamo e siamo pronti a collaborare attivamente per creare le condizioni migliori per la crescita del settore sul nostro territorio.”