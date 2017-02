“Tutta Colpa Mia”: è uscito l’album di Elodie presentato a Sanremo 2017

Il 26 aprile Elodie salirà sul palco dell’Alcatraz di Milano come assoluta protagonista del suo primo live

Oggi, venerdì 17 febbraio, esce “Tutta colpa mia”, il nuovo album di Elodie prodotto da Luca Mattioni ed Emma, che contiene, tra gli altri, l’omonimo brano presentato in gara al 67° Festival di Sanremo.

“Tutta colpa mia” (Universal Music) è un album suonato e registrato in presa diretta. Unisce elementi tipici degli anni ‘60 a elementi del new soul inglese. Per creare una nuova idea di pop che ben si sposa con la timbrica calda e unica di Elodie, sono stati utilizzati strumenti vintage, riverberi a molle e delay a nastro.

Tante le collaborazioni all’interno dell’album, dal featuring con Zibba in “Amarsi basterà” (già autore del brano), agli importanti autori che hanno scritto per lei: Federica Abbate, Amara, Roberto Angelini, Jez Ashurst, Mark Bates, Giovanni Caccamo, Federica Camba, Mario Cianchi, Marco Ciappelli, Emma, Dario Faini, Jack Jaselli, Jonny Lattimer, Ermal Meta, Emma Rohan e molti altri.

Tredici tracce, che spaziano tra ballate acustiche, dove gli archi richiamano la scrittura da soundtrack dei grandi classici britannici, a up-tempo energici che riescono a mettere in risalto la grande capacità interpretativa di una cantante che, nonostante la giovane età, dimostra tutta la sua maturità nel riuscire a vestire perfettamente uno stile che non è per tutti.

Questa la tracklist dell’album

“Tutta colpa mia”, “Amarsi basterà” (feat. Zibba), “Fine”, “Semplice”, “Sono pazza di te”, “Verrà da sé”, “La mia strada verso il sole”, “La differenza”, “Giorni bellissimi”, “La gelosia”, “Una favola non è”, “La cosa che rimane”, “La verità”.

InStore Tour: da venerdì 17 febbraio inoltre, Elodie sarà impegnata in un InStore Tour in tutta Italia per presentare “Tutta colpa mia”.