“Tutti Cantano a Sanremo”: gli eventi e le location di mercoledì 8 febbraio

SANREMO – Per l’edizione 2017 del Festival della Canzone Italiana, Sanremo sarà più che mai la “Città della Musica” con spettacoli, eventi, mostre, proiezioni, installazioni e iniziative culturali realizzate in ben 10 diverse location sparse per la città.

Tutti gli eventi in programma sono promossi dal Comune di Sanremo (Assessorato al Turismo, Cultura e Manifestazioni) e sono coordinati dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che si avvale della direzione organizzativa e logistica di iCompany (www.i-company.it) che curerà anche la comunicazione.

Di rilievo è anche la presenza di importanti sponsor e sostenitori come TIM, SIAE e NUOVO IMAIE e la collaborazione dei principali organizzatori delle rassegne cittadine profili associazioni.

Sempre a partire dalle 17 il palco di Piazza Colombo ospiterà Sesor, Santarsieri Band, Nicholas Groowers, Andrea Corona e Marika Adele.

Al nuovo museo della città Palazzo Nota, mostra fotografica con suggestive immagini delle prime edizioni del Festival dal titolo: “Il Festival ieri e oggi. Una storia per immagini”. Foto Archivio Moreschi. E ancora: “Ciao Luigi. La mostra dedicata a Luigi Tenco” nella sede del Club Tenco in occasione del cinquantenario dalla scomparsa dell’artista, nell’ex magazzino ferroviario di Sanremo, sul lungomare Calvino. Titolata «Ciao Luigi». La mostra è curata da Stefano Giraldi e Luciano Barbieri. Fino al 25 febbraio, da lunedì a sabato, orario 9.30-12.30.

FESTIVAL DI SANREMO 2017 – EVENTI COLLATERALI – LE LOCATION:

R) TEATRO ARISTON – RED CARPET

All’ingresso dell’Ariston, nella adiacente via Mameli, viene allestito un Red Carpet sul quale gli artisti sfilano per l’accesso al Teatro.

1) PIAZZA COLOMBO – MAIN STAGE e VILLAGGIO RADIO

Il luogo più centrale della città ospiterà il Main Stage sul quale sono previste esibizioni quotidiane a partire da martedì 7 e fino a sabato 11 febbraio, dalle 17 alle 19.30.

2) PALAFIORI – CASA SANREMO

Ubicato nel cuore di Sanremo, a due passi dal Teatro Ariston, il Palafiori ospita Casa Sanremo, evento giunto alla sua decima edizione.

3) PIAZZA EROI SANREMESI – ACOUSTIC STAGE

Da giovedì 9 a sabato 11 febbraio ospiterà l’Acoustic Stage con concerti previsti dalle 16 alle 18.30.

4) PALAZZO NOTA – MUSEO DELLA CITTA’ – MOSTRA FOTOGRAFICA

Il museo cittadino ospiterà una mostra fotografica dal titolo: “IL FESTIVAL IERI E OGGI. UNA STORIA PER IMMAGINI”

5) PIAZZA BRESCA – VISUAL STAGE

Piazza Bresca è il vero cuore marinaro della città. La piazza sarà illuminata in modo creativo per dare “ulteriore luce” alla movida festivaliera.

6) FORTE DI SANTA TECLA – MOSTRA / RAI DIGITAL/ RADIO DUE

Il Forte ospiterà le installazioni di “CLAUDIO VILLA – il Reuccio in mostra” e sarà inoltre sede di RADIO 2 IN THE CLUB, eventi, showcase e dirette radio organizzate e curate da Radio 2 e Rai Digital.

7) CASINO’ SANREMO – EVENTI

Sede di diversi eventi, galà, presentazioni e trasmissioni RAI durante il Festival 20107, il Casinò ospite l’evento“Guardami Oltre (Sanremo per il sociale)” un “matrimonio” con il Festival della canzone napoletana in collaborazione con il Comune di Napoli e “LA STAMPA PER IL FESTIVAL: UN AMORE COSI’ GRANDE”. CON VITTORIO DE SCALZI E UN OMAGGIO A CLAUDIO VILLA”.

8) PORTO VECCHIO – VILLAGGIO RADIO

Ospiterà il VILLAGGIO delle RADIO con eventi speciali

9) CLUB TENCO – MOSTRA

La sede del Club Tenco ospiterà “CIAO LUIGI”, LA MOSTRA DEDICATA A LUIGI TENCO” e le “Gocce” dell’artista Enrico Benetta, installazioni che oscillano tra sogno e visione

10) VILLA ORMOND – RAI

Per l’edizione del Festival 2017, RAI trasmetterà proprio da Villa Ormond alcune delle principali trasmissioni collaterali (Dopo Festival, La vita in diretta).