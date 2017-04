UCI Cinemas e Coca-Cola HBC Italia sostengono le attività di Croce Rossa Italiana

MILANO – UCI Cinemas torna a collaborare con Coca-Cola HBC Italia, questa volta per sostenere le attività di Croce Rossa Italiana. Fino al 24 aprile, parte del ricavato ottenuto dalla vendita di Menu Grande – composto da pop corn e una bevanda a marchio The Coca-Cola Company – e di Menu Maxi per 2 – composto da pop corn e due bevande a marchio The Coca-Cola Company – effettuato presso 45 cinema italiani del circuito UCI Cinemas, verrà devoluto per sostenere le attività di Croce Rossa Italiana in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia. Partner dell’iniziativa quest’anno è anche Lindt Italia che offrirà un Lindt Gold Bunny da 10g in omaggio agli acquirenti dei Menu.

“Fin dal giorno dopo le forti scosse che hanno colpito il Centro Italia – ha dichiarato il Segretario Generale della Croce Rossa Italiana, Flavio Ronzi – abbiamo detto che saremmo rimasti accanto alle popolazioni finché ci sarebbe stato bisogno di noi. È una promessa che stiamo mantenendo, andando oltre la risposta all’emergenza e garantendo un impegno reale e concreto nella fase di ricostruzione. Ciò che facciamo, i risultati che otteniamo, sono frutto della solidarietà di migliaia di persone e di aziende, come Coca-Cola HBC Italia, Lindt Italia e UCI Cinemas che, avendo fiducia nella nostra Associazione, ci consentono di rendere concreto ciò che altrimenti resterebbe solo un’idea”.

Il Gruppo UCI Cinemas ha scelto di sostenere nell’ambito della propria attività di CSR diverse realtà locali, collaborando con associazioni attive sul territorio dove sono presenti i suoi Multisala, in modo da creare una sinergia positiva e un aiuto concreto alle comunità a sé vicine. UCI crede fortemente nella necessità di operare in maniera socialmente responsabile ed è per questo che ha aderito con entusiasmo a questo progetto a supporto delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto.

“Quella tra Croce Rossa Italiana e Coca-Cola HBC Italia è una partnership ormai consolidata fin dal 2009, che siamo orgogliosi di rinnovare anche quest’anno attraverso il coinvolgimento attivo dei nostri partner in business per una causa comune – ha dichiarato Giangiacomo Pierini, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Coca-Cola HBC Italia – Siamo sempre vicini alle comunità in cui operiamo, in questo caso l’Abruzzo è una regione a noi particolarmente vicina, vista la presenza del nostro stabilimento di Oricola in provincia de L’Aquila, che da quasi 30 anni opera nel territorio”.

“È con grande orgoglio che Lindt Italia sostiene Croce Rossa Italiana attraverso questa iniziativa – ha dichiarato Francesca De Marco, Direttore Marketing di Lindt Italia – e Lindt Gold Bunny, il nostro messaggero di felicità e di affetto in occasione della Pasqua, ci permette – in questo periodo più che mai – di rendere il mondo un posto più dolce!”.