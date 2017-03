Umberto Tozzi, nuova versione di ‘Ti amo’ con Anastacia

TORINO – Da oggi è disponibile in digital download e in rotazione in tutte le radio “Ti Amo”, il grande successo discografico di Umberto Tozzi del 1977 cantato, per celebrare l’anniversario, in duetto con la star americana Anastacia.

Il singolo anticipa l’uscita di “40 anni che Ti amo” (Momy Records/Sony Music), il nuovo disco disponibile dal 31 marzo nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Oltre al brano che vinse il Festivalbar e rimase al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia senza interruzioni dal 23 luglio al 22 ottobre 1977 (1.147.000 copie vendute in Francia, 8.000.000 in tutto il mondo), il nuovo disco contiene tutte le maggiori hit di Umberto Tozzi registrate dal vivo e due inediti: uno scritto dallo stesso cantautore e uno firmato da Eros Ramazzotti, Francesco Bianconi, Giuseppe Rinaldi e Claudio Guidetti.

Dal 14 aprile, dal Teatro Dal Verme di Milano, partirà l’omonimo tour che porterà il cantautore italiano nei migliori teatri d’Italia ed Europa.

Ecco il calendario aggiornato: 20 aprile – Teatro Colosseo – Torino; 21 aprile – Teatro Ariston – Sanremo; 5 maggio – Teatro Duse – Bologna; 12 maggio – Auditorium Conciliazione – Roma; 13 maggio – Nuovo Teatro Verdi – Montecatini; 14 maggio – Palazzo dei Congressi – Lugano; 15 maggio – Teatro Filarmonico – Verona; 18 maggio – Palabanco – Brescia; 19 maggio – Gran Teatro Geox – Padova; 24 maggio – Teatro Comunale Verdi – Pordenone.

La tournee vedrà l’artista celebrare “Ti Amo”, affiancandolo a tutti quei brani che hanno reso celebre il suo nome in Italia e nel mondo come “Gloria”, “Si può dare di più”, “Gli Altri siamo noi”, “Gente di Mare”, “Dimmi di No”, “Stella Stai”, “Donna amante mia” arrangiati e interpretati in una veste più moderna. Oltre alle hit storiche non mancheranno i nuovi brani contenuti nel disco “Ma che spettacolo!” pubblicato a ottobre del 2015.

Il tour “40 anni che Ti amo” è prodotto dalla Concerto Music, società che con questa tournee inaugura la collaborazione con Umberto Tozzi, ed è organizzato da Ventidieci e Dimensione Eventi.