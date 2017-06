Umberto Tozzi è tra i premiati ai Wind Music Awards

Dopo il Tour Quarant’anni che “Ti Amo” sui palchi di tutt’Italia, l’artista sarà all’Arena di Verona

Umberto Tozzi sarà tra le stelle della musica italiana che verranno premiate ai Wind Music Awards. Martedì 6 giugno, in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20.35.

La tournée “Quarant’anni che Ti Amo” prosegue ora in tutto il mondo ed ha già registrato sold out nella sua prima data a Toronto in Canada. Prima di ripartire per la prossima data di Eislingen in Germania, il cantautore parteciperà al concerto evento di Radio Italia Live del 18 giugno. L’evento celebra “Ti Amo”, successo più grande dell’artista. O

ltre a tutti quei brani che lo hanno reso celebre come “Gloria”, “Si può dare di più”, “Gli Altri siamo noi”, “Gente di Mare”, “Dimmi di No”, “Stella Stai”, “Donna amante mia.

QUARANT’ANNI CHE “TI AMO” WORLD TOUR:

18 giugno – Piazza Duomo – Milano, Evento Radio Italia Live;

23 giugno – Festzelt Am Eislinger Tor – Eislingen, Germania;

12 agosto – Jardins de Cap Roig – Girona, Spagna;

17 agosto – Teatro La Versiliana – Marina di Pietrasanta, Italia;

6 ottobre – Ethias Theater – Hasselt, Belgio;

7 ottobre – Kursal – Oostende, Belgio;

8 ottobre – Royal Theatre Carré – Amsterdam, Olanda;

3 novembre – VAZ St. Pölten – St Pölten, Austria;

5 novembre – Gewandhaus zu Leipzig – Leipzig, Germania;

7 novembre – Colosseum Theater – Essen, Germania;

9 novembre – Rhein-Sieg-Halle – Siegburg, Germania;

11 novembre – Stadthalle Neubrandenburg – Neubrandenburg, Germania;

12 novembre – Stadeum – Stade, Germania;

13 novembre – Stadthalle Braunschweig – Braunschweig, Germania;

14 novembre – Saarlandhalle Saarbrücken – Saarbrücken, Germania.

Info e prevendite disponibili su www.umbertotozzi.com

“40 anni che ‘TI AMO’”

Dal 31 marzo è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming (Momy Records/Sony Music) il nuovo disco di Umberto Tozzi, prodotto da Gianluca Tozzi, contenente tutti i suoi maggiori brani dal vivo, due inediti e una nuova versione di “Ti Amo” – attualmente in rotazione in tutte le radio – in duetto con la star americana Anastacia per celebrare l’anniversario del grande successo discografico del 1977.

Il nuovo disco contiene inoltre due inediti: “Tu per sempre tu” scritto dallo stesso cantautore e “Le parole sono niente” scritto da Eros Ramazzotti, Claudio Guidetti, Kaballà e Francesco Bianconi.