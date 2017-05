Unione per il Mediterraneo: alla Camera interventi di Grasso, Boldrini e Mogherini

ROMA – Oggi la Camera dei Deputati ospitera’ la Sessione plenaria dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (AP-UpM).

Parteciperanno circa 300 parlamentari provenienti dagli oltre 40 Paesi membri. Il Vertice dei Presidenti dei Parlamenti – che si è svolto ieri al Senato – e la Sessione plenaria, concludono l’anno di Presidenza di turno del Parlamento italiano, sotto la co-presidenza dei Presidenti Pietro Grasso (foto) e Laura Boldrini, che apriranno i lavori di domani.

Sono previsti, inoltre, gli interventi dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la sicurezza, Federica Mogherini, del Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo, Fatallah Sijilmassi, e del professor Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Compongono la delegazione italiana anche i senatori Antonio D’Alì e Maria Mussini e il deputato Khalid Chaouki.

Nell’anno di presidenza italiana sono stati affrontati i temi più importanti dell’attualità internazionale: contrasto al terrorismo, gestione dei flussi migratori, diritti delle donne, occupazione e sviluppo sostenibile. La Sessione sarà trasmessa dalla Web tv e dal canale satellitare della Camera.