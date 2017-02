È in uscita “Puzzle Sound” il nuovo album di Stefania Corona

L’EP vanta la partecipazione straordinaria della Special Guest Alvaro Vitali



Uscirà su Etichetta Arnaldo Curti srl e Fantasy Records, dal 15 Febbraio su Believe e i migliori store musicali e dal 25 Febbraio nella grande distribuzione, “Puzzle Sound”, il nuovo album di Stefania Corona, artista che ha all’attivo 4 singoli e 2 album, e vede la straordinaria partecipazione di Alvaro Vitali, suo partner sia nella vita che nel lavoro.

Il progetto, prodotto da Arnaldo Curti ed Efrem Sagrada e distribuito da Fonola.it, è una raccolta di 11 brani più un remix.

L’ uscita dell’Album “Puzzle Sound” viene anticipata dal singolo “Aiutaci Pierino” che può contare sulla presenza in veste di special guest di Alvaro Vitali. Il secondo brano “Tic Tac blues” è dedicato al padre dell’artista Stefania Corona, lui che l’avvicinò alla musica essendo stato un grande batterista jazz.

Il pezzo ha un’aria vagamente Anni Trenta ed è influenzato dallo spirito blues, che caratterizza la vocalità e la musicalità di Stefania, come in ogni brano anche in Tic Tac blues spicca notevolmente la contaminazione del sax.

L’incontro nel 1997 con Alvaro Vitali:

“Aver incontrato Alvaro è stato come entrare in un libro di storia contemporanea – racconta l’artista. “Del suo cinema non sapevo quasi nulla e per due giorni interi mi sono fatta raccontare tutto di lui, ‘Il mondo intero hai conosciuto’, gli dissi. Attori tutti, registi tutti, scienziati, politici, ma chi sei Highlander? Tutti lo conoscono come Pierino, ma credetemi, conoscerlo ‘per così poco’ è un reato!”.

Tra i due dapprima la collaborazione artistica negli spettacoli di piazza, in seguito testi teatrali che ancora oggi, dopo 11 anni, portano in teatri e piazze di tutta Italia e in molti Paesi dell’estero (Europa, America, Africa, Australia) con grande successo.