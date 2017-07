Vacanze senza stress? Nove consigli per gustarsi meglio le ferie

Recuperare salute e benessere lontano dal lavoro. Per ridurre i livelli di stress è importante affrontare al meglio il prima, durante e dopo le ferie. I suggerimenti di ALI, Agenzia per il Lavoro italiana da 20 anni attiva nel campo delle risorse umane.

Agosto è alle porte e per molti lavoratori è tempo di riposo. Per riuscire a staccare la spina e la mente, è necessario affrontare le ferie adottando alcuni semplici accorgimenti. Ecco i 9 consigli per trascorrere una vacanza senza stress individuati da ALI S.p.A., nata nel 1997 come Agenzia per il Lavoro e oggi società italiana di consulenza e servizi attiva in ogni campo delle Risorse Umane.

Organizza la partenza e il rientro

Lasciare il meno possibile in sospeso. Può sembrare scontato ma cercare di concludere la maggior parte degli impegni subito prima di partire è fondamentale per evitare di vivere un rientro traumatico.

Se possibile non solo un weekend

Concedersi una vacanza di almeno due settimane. Un distacco totale più lungo permette di aumentare del 60% gli indicatori di salute e benessere. Le ferie non dovrebbero corrispondere ad una toccata e fuga come i fine settimana durante l’anno.

No al telefono e alle mail

Minimizzare l’impatto della sfera lavorativa durante le ferie. Vacanza significa sospendere il lavoro per un tempo determinato e non portare l’ufficio in valigia o al mare con smartphone e computer.

Non pianificare troppo

Abbandonare l’ansia da prestazione almeno in vacanza e lasciare spazio all’imprevisto. Le ferie si differenziano dal lavoro proprio perché hanno meno regole: lasciarsi sorprendere dal caso può fare bene.

Dormire fa bene…

Una volta in vacanza puoi concederti di riposare un po’ di più. Utilizzare le vacanze estive per porre rimedio ai cicli di sonno irregolari accumulati durante la prima parte dell’anno. Durante le ferie, dormire non è mai tempo sprecato.

…ma no alla pigrizia

Non dedicare tutto il tuo tempo al dolce far niente. Non trascorrere tutto il tempo della vacanza in attività passive, non portano benefici in termini di salute e benessere e aumenterebbero lo shock del rientro.

Muoversi fa bene

Praticare sport e attività fisiche per allontanare lo stress. L’esercizio fisico rappresenta un modo efficace per abbandonare le tensioni psicologiche. È importante ritagliarsi un po’ di tempo per il movimento, meglio se all’aperto per godersi i colori, i suoni e i profumi della natura.

Valorizza i momenti sociali

Fare conversazioni è uno dei piaceri della vita. Le ferie sono un’ottima occasione per fare nuove amicizie o, per chi è in cerca dell’amore, qualche incontro inaspettato.

Assicurati che anche il tuo partner legga questo articolo. Se si è in coppia, è essenziale vivere in armonia le proprie ferie. Durante una vacanza i livelli di stress reciproci sono in forte correlazione, di conseguenza: sì al contagio di umore, ma solamente se positivo.

ALI S.p.A.

Nata come Agenzia per il Lavoro nel 1997, ALI S.p.A. è oggi una società italiana di consulenza e servizi attiva in ogni settore delle Risorse Umane. Fondata a Roma, è attualmente presente in Italia con 39 filiali e oltre 130 dipendenti. In costante sviluppo, ALI offre servizi in tutti gli ambiti HR: somministrazione di lavoro, ricerca e selezione permanent, outplacement, politiche attive del lavoro, welfare aziendale, formazione, amministrazione del personale, consulenza nelle risorse umane e giuslavoristica.