Vasco Rossi piazza in classifica ben 9 album in vinile

MILANO – Vasco Rossi domina la classifica degli LP di questa settimana: questi album sono appena usciti in edizione speciale rimasterizzata, su vinile colorato e in tiratura limitata. Ben 9 dischi sono nelle prime 12 posizioni della classifica.

Ad aprire la chart c’è ‘Buoni o cattivi’ (2004), album che non fu mai pubblicato su questa tipologia di supporto; seguito da ‘Nessun pericolo… per te’ (1996), che nell’edizione originale è stato stampato su vinile bianco, ora in arancione come il famoso logo triangolare.

Al quarto posto troviamo “Gli spari sopra” (1993) su doppio vinile che riprende i colori della copertina. Subito dopo “Canzoni per me” (1998), “Stupido Hotel” (2001), “Il mondo che vorrei” (2008), “Liberi Liberi” (1989) e anche i più recenti “Vivere o Niente” e “Sono Innocente”.