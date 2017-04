ROMA – Arriva la versione reggaeton di “Faro de Estrellas” per i Jalisse realizzata da Andrea Piraz e in radio dal 7 aprile. “Faro de Estrellas” è stato il testo vincitore del Light Song Contest per l’Anno Internazionale della Luce patrocinato dall’UNESCO.

Il testo di “Faro de Estrellas”, scritto da Sandra Von Borries in lingua spagnola, ha vinto questo prestigioso concorso letterario-musicale rivolto ad autori e poeti, ispirato alla luce in tutte le sue declinazioni: poetiche, letterarie, tecnologiche, spirituali, scientifiche e riportanti istituzionalmente all’Anno Internazionale della Luce con il patrocinio dell’UNESCO.