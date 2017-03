‘Vietato morire’ di Ermal Meta è disco d’oro

Nove nuove canzoni

MILANO – ‘Vietato morire’ è il singolo che da’ il titolo a un doppio cd pubblicato da Mescal e distribuito da Artist First in vendita al prezzo di un solo album che contiene anche ‘Umano’, l’esordio solista presentato nella precedente edizione del Festival e che certifica questo percorso artistico oltre a permettere a chi ancora non l’ha fatto di conoscere il lavoro integrale di Ermal Meta.

9 brani inclusi in ‘Umano’ e 9 nuove canzoni per ‘Vietato morire’, tra le quali il singolo omonimo – oggi certificato oro – che si è aggiudicato a Sanremo 2017 il podio, il Premio della Critica Mia Martini e il Premio per la miglior cover (‘Amara Terra Mia’ di Domenico Modugno).