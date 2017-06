Vinicio Capossela presenta “Atti Unici e Qualche Rivincita”

Capossela: “Atti unici e qualche rivincita non è un tour, né uno spettacolo che si ripete, ma un esercizio di eclettismo”

Quella di Vinicio Capossela sarà un’estate all’insegna dell’eclettismo nei luoghi più suggestivi d’Italia. Con “Atti Unici e Qualche Rivincita” l’artista metterà in scena tutta la sua creatività in campo musicale. Dai duetti, all’orchestra, dai brani corali fino alle rappresentazione più immaginifiche dell’Odissea dell’artista.

Con “Atti unici e qualche rivincita” Vinicio Capossela pesca nel proprio passato, fa tesoro dei tanti anni di carriera e ne approfitta per organizzare nuovi incontri con vecchi compagni di viaggio o con avventurieri freschi d’incontro.

“L’atto unico è come una piroetta, un prototipo – scrive Vinicio Capossela – Una barchetta di carta che si mette in acqua e poi si capisce se affonda quando non c’è più tempo per salvarla o per riprovarci. E’ una disciplina che educa a non mettere da parte nulla. Come il potlach, la distruzione rituale dei beni. Come i castelli di sabbia, edificare qualcosa che verrà immediatamente cancellato dalla prima mareggiata. Non si fa a tempo di capire cosa è davvero successo, che ecco, è già finito. Si riconosce dalla coda, ed è un pesce che si immerge veloce. Per darci il giusto di rimettersi di nuovo, subito a pescare”.

Le date confermate degli Atti Unici e qualche appuntamento speciale:

6 luglio al Teatro Romano di Fiesole (FI) con “Perdere il ritorno”. Evento in cui Vinicio Capossela ripercorre e interpreta alcuni canti dell’Odissea Omerica.

7 luglio in Piazza Maggiore a Bologna è la volta dell’incontro con l’ammirato regista Bela Tarr, in occasione della presentazione del film “Le armonie di Werckmeister”, organizzata dalla cineteca di Bologna.

13 luglio al Festival delle Ville Vesuviane di Napoli andrà in scena il concerto-spettacolo “Ludis” pensato appositamente per il parco della villa.

20 luglio in Piazzale della Rosa a Sassuolo (MO) Vinicio Capossela si esibirà con l’Orchestra Toscanini, in un concerto che lo vede per la prima volta accompagnarsi ad un ensamble sinfonico.

1 agosto al Verucchio Festival (Chiesa Collegiata) di Verucchio (RN).

2 agosto a Monfortinjazz (Auditorium Horszowsky) di Monforte D’Alba (CN), con “Strikes!”.

13 agosto al Rifugio Gilberti nel Comune di Sella Nevea a Tarvisio (UD) andrà in scena “Concerto solo ad alta quota” in occasione di No Borders Music Festival.

Le “Combat folk”:

Ci saranno anche tre date denominate “Combat folk”. Tre rivincite all’aperto in contesti molto popolari dedicati al folk e alla terra. Questi tre eventi celebrano il disco “Canzoni della Cupa”. Il 7 agosto a Festambiente a Ripescia (GR). Il 10 agosto al Carpino Folk Festival di Carpino (FG). Il 1 settembre a Orvieto Folk Festival di Orvieto (TR). Il “Combat folk” arriverà il 26 agosto anche allo Sponz Fest, l’evento originante in Alta Irpinia, di cui Capossela è direttore artistico.

Oltre alle date italiane, Vinicio Capossela si esibirà anche all’estero:

Il 14 settembre si esibirà a Vic in Spagna per un Atto Unico insieme ai Cabo San Roque in occasione del Mercat de Música Viva Festival. L’8 luglio all’Estival Jazz di Lugano, in Svizzera. Il 10 luglio al Grec Festival di Barcellona in Spagna. Il 23 luglio al Les Nuits de Fourvière di Lione in Francia. Il 28 luglio a Magonza in Germania. Il 29 luglio a Burg Herzberg Festival in Germania. Il 5 agosto a Gjion in Spagna.