Vito Lo Re: dal 26 maggio esce il disco d’esordio “35 mm”

23 brani composti, orchestrati e diretti dal Maestro per un omaggio al cinema a 360°

Esce domani, 26 maggio, “35mm”, il disco d’esordio del compositore e direttore d’orchestra Vito Lo Re. 23 brani, composti, orchestrati e diretti dal Maestro, che descrivono, con vivide immagini, i momenti e le storie da cui sono stati ispirati.

Nel disco è presente anche una versione del brano “La Prigionia di Alisia” che vede la partecipazione della straordinaria tromba di Nello Salza.

“Io ho sempre avuto una forte predisposizione a scrivere musica per commentare immagini, – racconta il Maestro Vito Lo Re – mi è sempre venuto naturale. Che cosa è quindi ’35mm’? Si potrebbe forse definirlo una library con diversi mood, ma perché trovare a tutti i costi una definizione? È il mio omaggio al cinema, la mia dichiarazione d’amore per la settima arte”.

“35mm” (pubblicato dalla Stradivarius ed edito da Bollettino Edizioni Musicali):

Contiene 23 tracce che nascono dalla suggestione di un’immagine, di un’atmosfera che proviene dal mondo del cinema. Un grande kolossal (come “Brave Heart” o “Il Signore degli Anelli”). Una brillante commedia italiana (come “Notte prima degli esami”), o una produzione indipendente (come i brani scritti per il film “Lacrime di San Lorenzo”).

Tutte immagini che hanno colpito il Maestro tanto da spingerlo a comporre sulla scia di un’emozione, scrivendo una vera e propria colonna sonora della sua vita. Il suo intento, infatti, non è quello di sostituirsi al brano originale, ma è quello di provare a raccontare un suo stato d’animo attraverso le note.

Questa la tracklist di “35mm”:

Ships On The Ocean; La Riva Soleggiata; Fading Out; Allegro Con Brio; La Prigionia Di Alisia; Giocando In Giardino; In Giro Per la Città; Pizzicatissimo; Back Home; Malefemmine; A Brave Heart; The Lord And The Ring; Chasing In The Grand Canyon; In Chiesa; Agguato Nei Boschi; L’ombra Del Dubbio; La Telefonata; Love Me Forever; Il Mio Bambino; L’amore Allo Specchio; La Prigionia Di Alisia – feat. Nello Salza; A New Hope – live; Sulle Barricate – live.

VITO LO RE:

Compositore e direttore d’orchestra, è nato a Milano e si è diplomato presso il Conservatorio “G. Verdi”. E’ inoltre laureato in Scienze Politiche.

E’ autore di commedie musicali, musical, musiche per cortometraggi e documentari, film e trasmissioni televisive nonché orchestratore e arrangiatore. All’attività di direttore d’orchestra affianca da sempre importanti collaborazioni in ambito pop e rock. Come direttore d’orchestra o arrangiatore ha lavorato con: Arisa, Edoardo Bennato, Mario Biondi, Max Gazzè, Gilberto Gil, Bobby Kimball (Toto), John Mahon e Nigel Olsson, (Elton John Band), Massimo Ranieri, Rhapsody of Fire, Toquinho, Davide Van de Sfroos, Amii Stewart.

Ha inoltre diretto molte orchestre lirico-sinfoniche e lavorato con importanti Teatri e Festival in Italia. È all’estero che ha realizzato le sue produzioni più significative – dirigendo in Austria, Svizzera, Canada, Stati Uniti, Romania, Ucraina, Kazakhstan, Albania e Bulgaria – ed eseguendo un vasto repertorio comprendente musiche di oltre 70 autori.

Ha partecipato come direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore alle trasmissioni “Centocinquanta” su Rai1 (condotta da Pippo Baudo e Bruno Vespa) e “Il sesto senso” su Rai3 (condotta da Donato Carrisi).