Wind e Nest: partnership per diffondere in Italia la tecnologia Smart Home

ROMA – Wind arricchisce il portafoglio “Digital Home & Life” con gli innovativi accessori tecnologici per la Smart Home di Nest, società del gruppo Alphabet-Google, leader nel settore della Connected Home.

Wind è stata la prima azienda di tlc in Italia a offrire tech devices in-store e nello shop online attraverso la linea “Digital Home & Life”, nel cui listino entrano tre nuovi prodotti Nest, da poco anche in Italia.

Il Nest Learning Thermostat è un termostato in grado di memorizzare la temperatura desiderata e di auto-programmarsi: è, infatti, possibile controllarlo anche tramite smartphone e si spegne quando non si è presenti in casa, in modo da risparmiare sulla bolletta. La Nest Cam Indoor e la Nest Cam Outdoor sono videocamere di sicurezza che permettono di tenere tutto sotto controllo, grazie ai video in tempo reale, 24 ore su 24, sette giorni su sette, agli avvisi via smartphone in caso di movimento e alla possibilità di ascoltare quello che succede in casa e di interagire attraverso l’app di Nest.

I clienti Wind e Infostrada possono acquistare i nuovi prodotti Nest per la Smart Home attraverso la formula “Accessorio Incluso”, che prevede un anticipo iniziale e trenta piccole rate mensili, da 2 euro al mese per i clienti Infostrada e per quelli Wind in abbonamento e da 4 euro al mese per i clienti Wind con piano ricaricabile. L’offerta permette di avere sconti esclusivi, che possono arrivare fino a 110 euro per il Nest Learning Thermostat e fino a 90 euro per le Nest Cam.

Wind conferma, in questo modo, la vicinanza ai propri clienti e il posizionamento come brand smart value for money, selezionando e rendendo accessibili a tutti, attraverso la convenienza delle proprie offerte, i migliori device hi-tech, prodotti digitali e soluzioni avanzate, per innovare e migliorare la vita quotidiana, all’insegna dei valori di chiarezza, trasparenza e semplicità.

Per accedere da remoto ai prodotti e ai servizi Nest, i clienti Wind e Infostrada possono contare sulle infrastrutture di Wind Tre, il più grande operatore nazionale di telefonia mobile che, nei prossimi anni, realizzerà importanti investimenti in infrastrutture digitali per servizi sempre più affidabili e veloci e per contribuire alla digitalizzazione del Paese.