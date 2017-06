Wind Summer Festival dal 22 al 25 giugno in Piazza del Popolo a Roma

Torna l’appuntamento con le canzoni dell’estate, in onda a luglio in prima serata su Canale 5

Anche quest’anno il Wind Summer Festival torna a premiare le canzoni dell’estate. Giovedì 22, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno la grande musica del momento andrà in scena in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 – ingresso gratuito). L’evento vedrà alternarsi importanti artisti italiani e internazionali, che porteranno sul palco il meglio della musica dell’estate 2017 e non solo.

Il “Wind Summer Festival”, per la prima volta in partnership con Wind, sarà condotto da Alessia Marcuzzi, accompagnata da Nicolò De Vitiis e Daniele Battaglia. I quattro appuntamenti con la colonna sonora dell’estate saranno seguiti in diretta su Radio 105. Andranno in onda, con la regia di Roberto Cenci, in quattro puntate in prima serata su Canale 5 e, in contemporanea, su Radio 105.

I primi nomi degli artisti italiani e internazionali che si alterneranno nelle 4 serate:

Elisa, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gianna Nannini. Giorgia, Il Volo, J-Ax & Fedez, Max Pezzali, Nek, 2Cellos. Jasmine Thompson, Jax Jones, Ofenbach, Paola Turci, Syria e Ambra Angiolini. Takagi & Ketra, Lorenzo Fragola e Arisa. Giusy Ferreri, The Kolors, Thegiornalisti, Umberto Tozzi, Benji & Fede e Annalisa.

Fabio Rovazzi, Michele Bravi, Nina Zilli, Raphael Gualazzi, Riki, Samuel, Ermal Meta. Alessio Bernabei, Alex Britti, Alexia, Baby K, Bianca Atzei, Chiara, Elodie. Fabrizio Moro, Federica, Gabry Ponte e Favij, Gaia. Gary Dourdan, Ghali, Il Cile, Irama, Jake La Furia, Kadebostany. Lodovica Comello, Mario Venuti, Sergio Sylvestre, Thomas, Tiromancino… e tanti altri.

Anche quest’anno, il WSF darà spazio a 6 giovani artisti che sfidandosi tra loro avranno la possibilità di esibirsi davanti al grande pubblico. Questi i nomi degli artisti: Amara, i Desideri, LowLow, Mahmood, Tony Maiello e Shade.

I 6 giovani in gara, si sfideranno a coppie nel corso dei primi tre appuntamenti. Saranno votati dagli artisti big ospiti del “Wind Summer Festival” e da una giuria di giornalisti musicali e televisivi del web. Ogni sera verrà decretato un vincitore di tappa e i tre vincitori si sfideranno in occasione del quarto e ultimo appuntamento, durante il quale verrà eletto il vincitore finale.

Premi speciali a Wind Summer Festival:

EARONE, assegnerà il premio WSF, al brano numero 1 della classifica dell’airplay radiofonico.

RADIO 105 assegnerà lo speciale PREMIO RADIO 105, sulla base delle preferenze del pubblico che da sabato 17 giugno, su www.105.net, voterà il proprio preferito tra i brani che gli artisti proporranno sul palco di Piazza del Popolo.