Wind Tre, risultati positivi nel primo semestre 2017

MILANO – Wind Tre registra risultati positivi nel primo semestre del 2017, innanzitutto un EBITDA in aumento del +7,9% con margine in crescita al 33,7%, +240 bps, grazie, in particolare, alle performance nei segmenti fisso e business ed alla costante azione di efficientamento costi e realizzazione del piano di sinergie. I ricavi salgono dello 0,2% a 3.083 milioni di euro. Continua la crescita del segmento internet: ricavi dati mobile +13,5% con clienti in aumento dell’1,9%, ricavi dati fisso +7,8% con clienti in banda larga in rialzo del 2,4%. La generazione di cassa operativa è pari a circa 534 milioni di euro, + 25,8% rispetto al primo semestre del 2016.

Jeffrey Hedberg, nuovo CEO di Wind Tre dallo scorso 23 giugno, sottolinea la crescita dell’EBITDA, “anche alla luce dell’incremento del livello di competitività del mercato italiano, in particolare nel segmento mobile consumer. Questa pressione competitiva, spiega il Ceo, continuerà nel prossimo futuro, per cui gestiremo con grande impegno le nostre risorse per raggiungere gli obiettivi di efficienza, realizzare le sinergie previste ed accrescere i nostri margini”.

Nei primi sei mesi dell’anno Wind Tre ha investito circa 500 milioni di euro per il potenziamento delle proprie reti fissa e mobile, con l’obiettivo di proseguire nello sviluppo del più esteso network in Italia, confermandosi, così, leader nel mercato del mobile. Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio Agcom sulle comunicazioni, infatti, l’azienda primeggia con una quota di mercato del 32,7%, una leadership che si rafforza se si considera il segmento delle sim prepagate, in cui Wind Tre supera il 37%.

Wind Tre, nell’ambito della propria strategia digitale, ha rilasciato la versione 2.0 dell’App VEON nel mese di luglio. L’App VEON è una piattaforma dati digitale globale, sviluppata da VEON Ltd., attraverso la quale i clienti possono soddisfare tutte le loro esigenze di comunicazione, gestire le funzionalità di una App selfcare ed accedere ad una vasta gamma di contenuti e offerte. Dal lancio in Italia, avvenuto durante l’ultimo trimestre del 2016, l’App VEON è stata scaricata circa 2 milioni di volte.

Nel mese di maggio, Wind Tre ha lanciato il nuovo brand “Wind Tre Business” rivolto alle Aziende e alla Pubblica Amministrazione attraverso soluzioni integrate di telefonia fissa e mobile, servizi supportati da connettività 4G/LTE e in Fibra, da Data Center di ultima generazione e da partnership con leader di mercato e startup ICT.