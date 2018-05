Zucchero Live 3 e 4 luglio: “The Best Live” in Piazza San Marco a Venezia

Una delle location più belle del mondo: Venezia. Uno degli artisti italiani più amati a livello internazionale: Zucchero “Sugar” Fornaciari per le uniche due tappe italiane del Tour che, da fine giugno, lo vedrà protagonista dei più grandi festival internazionali

La grande musica pop-rock torna a incantare Piazza San Marco a Venezia. Il 3 e 4 luglio Zucchero “Sugar” Fornaciari sarà in concerto in una delle piazze più belle del mondo con “The Best Live”.

“Venezia, città fatta apposta per l’armonia, per la grazia e per l’arte” così Zucchero descrive una città che ha sempre avuto nel cuore e che lo vede spesso perdersi tra le calli. L’artista ha aderito inoltre ad #EnjoyRespectVenezia. Una campagna promossa dal Comune di Venezia per la promozione dei comportamenti virtuosi per tutti gli ospiti e i visitatori.

Queste le altre date del tour che Zucchero porterà in giro per l’Europa questa estate:

30 giugno – Montreux Jazz Festival – Montreux (Svizzera);

1 luglio – VAZ St. Pölten – St. Pölten (Austria);

3 e 4 luglio – Piazza San Marco – Venezia;

6 luglio – Sigulda Medieval Castle – Sigulda (Lettonia);

8 luglio – British Summer Time Festival (Hyde Park) – Londra (Regno Unito);

10 luglio – The Queen’s Hall – Edimburgo (Regno Unito);

11 luglio – The Glasgow Royal Concert Hall – Glasgow (Regno Unito);

13 luglio – Cornbury Music Festival – The Great Tew Park, Oxfordshire (Regno Unito);

15 luglio – Rivierenweg Weert – Bospop Weert (Paesi Bassi);

17 luglio – Festival Opatija – Zert bb, 51410 Abbazia (Croazia);

21 luglio – Festival Guitare En Scene – Saint Julien En Genevois (Francia);

23 luglio – Ancient Theatre – Plovdiv (Bulgaria);

25 luglio – Ancient Theatre – Ohrid (Macedonia);

27 luglio – Schloss Kapfenburg Festival – Lauchheim (Germania),

28 luglio – Flumserberg Open Air – Flumserberg (Svizzera).

I biglietti per le due date “The Best Live” in Piazza San Marco, organizzate da F&P Group, saranno disponibili dalle ore 18.00 di venerdì 18 maggio, su Ticketone e a seguire nei punti vendita abituali. Radio Italia è radio partner dei due concerti di Zucchero a Venezia.

È disponibile in tutti i negozi e negli store digitali “Wanted – The Best Collection”. Un’opera monumentale per celebrare una straordinaria carriera con il meglio di oltre 30 anni di musica. Le immagini live dei concerti all’Arena di Verona, un docufilm con immagini di backstage, inoltre interviste, contenuti speciali e tre brani inediti.