Federico Sirianni in tour con “Magroll”: tutte le date

Le canzoni del nuovo album e grandi classici della “marineria musicale” saranno la colonna sonora di questo incredibile viaggio

GENOVA – Cos’è un gabbiere? Un gabbiere è il marinaio che si occupa di tutto il sistema delle vele di una nave, è quello che passa la maggior parte del tempo di navigazione sull’albero più alto, è quello che vede le cose, la terra, i banchi di pesce, i capodogli, i naufraghi, prima degli altri.

Il gabbiere Maqroll è il protagonista della saga letteraria dello scrittore colombiano Alvaro Mutis, è il testimone dell’incollocabilità, è l’Ulisse che, arrivato a Itaca, decide comunque di imbarcarsi di nuovo e riprendere il viaggio, “per la sola ragione del viaggio” come cantava Fabrizio De Andrè.

In questo spettacolo di narrazione e canzoni, Maqroll è al timone di un vecchio cargo mercantile (il cosiddetto “tramp steamer”) per raccontare la condizione esistenziale dell’uomo, vista come un lungo viaggio per mare; un viaggio in cui i grandi personaggi della letteratura marina (il capitano Achab di Melville, il pescatore Santiago di Hemingway, gli ammutinati del Bounty, l’albatro ucciso dal vecchio marinaio di Coleridge) s’incrociano sulle rotte più pericolose, tra tempesta e bonaccia, tra venti avversi e mostri marini.

“Maqroll” è anche il titolo del nuovo disco di Federico Sirianni, pluripremiato cantautore genovese, che segue a distanza di tre anni “Il Santo”, lavoro che ha ricevuto la Menzione Speciale del Premio Tenco per la manifestazione “Musica contro le mafie”.

Le canzoni del nuovo album e grandi classici della “marineria musicale” saranno la colonna sonora di questo incredibile viaggio per mare, la narrazione la stella polare per guidare il pubblico fino all’agognato porto. Da lì le strade si separeranno e il “cargo” riprenderà il suo eterno viaggio per mare.

Concerti estate 2021

3 luglio – Lago dei camosci, Sant’Ambrogio (To)

7 luglio – Sant’Apollinare di Sori (Ge)

8 luglio – Bagni pubblici di via Agliè, Torino

11 luglio – Rothaus live, Torino

14 luglio – Teatro Stabile Abruzzo/Spazio Rimediato, L’Aquila

18 luglio – Castello di Rivalta (To)

19 luglio – Spazio Remmert, Ciriè (To)

20 luglio – Piazzale del Michelerio, Asti

23 luglio – Evergreen Fest, Parco della Tesoriera, Torino

29 luglio – Art&Lab Lu Mbroia, Corigliano d’Otranto (Le)

31 luglio – Chiostri, Inchiostri e Claustri, Noci (Ba)

1 agosto – Festival Ultimi, Arnesano (Le)

2 agosto – Concerti di mezzanotte a Palazzo d’Avalos, Vasto (Ch)

8 agosto – Ameglia, Spezia

11 agosto – Saloon, Pennabilli (Rn)

15 agosto – Rifugio, Sauzee d’Oulx (To)

1 settembre – Teatro Olivero, Saluzzo (Cn)

2 settembre – Circolo One-Eight, Sarzana

5 settembre – Doues, Aosta

17 settembre – Festival Marina Cafè Noir, Cagliari

Con Federico Sirianni (canzoni, voce, chitarra e pianoforte), sul palco ci saranno anche

Giorgio Olmoti (narrazioni), Stefano Barbati (chitarre e bouzouki), Marco Di Blasio (fisarmonica, toy piano, glockenspiel) e Nicola di Camillo (contrabbasso).

Bio

Genovese, ma adottato in età adulta da Torino, Federico Sirianni è considerato erede della grande “Scuola genovese dei cantautori”.

Ospite giovanissimo al Premio Tenco 1993, vince in seguito il Premio Musicultura della Critica (2004), il Premio Bindi (2006) e il Premio Lunezia Doc (2010).

Prima di “Maqroll” ha pubblicato quattro dischi e il libro/disco “ L’uomo equilibrista” (Miraggi edizioni).

Il disco “Nella prossima vita” (2013) realizzato insieme agli GnuQuartet è stato definito dalla critica specializzata “uno degli album italiani più belli dell’anno”, mentre l’ultima produzione discografica, “Il Santo” (2016), ha ricevuto la Menzione Speciale del Club Tenco per la manifestazione Musica contro le mafie.

E’ stato autore musicale e attore per il Teatro della Tosse di Genova, ha insegnato songwriting alla Scuola Holden di Torino ed è tutor per il progetto della Regione Liguria “Cantautori nelle scuole”.

Discografia

Onde clandestine (Warner) 2002

Dal basso dei cieli (Upr) 2007

Nella prossima vita (Egea) 2013

Il Santo (Notamusic) 2016

Maqroll (Notamusic) 2021

Editoria

L’uomo equilibrista I (Miraggi Edizioni) 2015