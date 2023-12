Su Rai Uno Note d’amore, su Canale 5 Grande Fratello. Guida ai programmi Tv della serata del 30 dicembre 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 30 dicembre 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 22.10 Note d’amore. Mélodie lavora come assistente della signora Louvier per organizzare un concerto di Natale. A causa di uno sfortunato incidente il pianista si ferisce e Mélodie rischia di perdere il lavoro. L’unica soluzione è trovare. Su Rai 4 dalle 21.10 La Unidad. L’appartamento di Marcos viene preso di mira mentre è con Kala, una collega, e Lua dorme nella sua stanza. L’attacco chiarisce che tutti i membri dell’Unità sono potenziali bersagli e devono affrontare questa nuova paura. Su Rai Movie dalle 21.10 Pinocchio. Pinocchio torna al cinema in un nuovo adattamento firmato da Matteo Garrone, con il Premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto e il piccolo Federico Ielapi in quelli del burattino più famoso della storia: un’avventura per tutta la famiglia che riporta sul grande schermo il capolavoro di Collodi e i suoi indimenticabili personaggi, dal Gatto e la Volpe al Grillo parlante, da Mangiafuoco alla Fata dai capelli turchini. Su Italia 1 dalle 21.28 Un’impresa da Dio. Dio affida una delicata missione all’ex anchorman Evan Baxter: costruire un’Arca, come fece Noe. Rete 4 dalle 21.30 Il ragazzo di campagna. Artemio é un quarantenne che non si e’ mai allontanato dal paese di campagna dov’e’ nato. Un giorno decide di trasferirsi a Milano Su Sky Cinema dalle 21.15 Quando. Giovanni, nell’estate del 1984, mentre si tenevano i funerali di Berlinguer, finisce in coma. Da quel giorno la vita di Giovanni è stata messa in pausa, ma dopo 31 anni i suoi occhi si aprono e l’uomo si risveglia finalmente dal suo profondo sonno. Su Iris dalle 21 Room. Dopo essere rimasti imprigionati per cinque anni in una stanza senza finestre a seguito di un sequestro, una donna e il figlio scoprono la libertà, permettendo al ragazzino di assaporare le gioie del mondo esterno per la prima volta.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 F.B.I. International. L’Agente Penitenziario Federale Mia Lopez viene uccisa mentre sale sulla sua auto, dopo un allenamento in palestra. Dopo lei, qualcuno spara anche ad un magistrato federale e ad un agente di Polizia. Su Rai 4 dalle 21.10 La Unidad. La fuga di Fennec conferma che c’è una talpa nell’Unità. Le indagini portano a Kala, che viene severamente detenuta e interrogata da Marcos, sebbene continui a sostenere la sua innocenza.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.35 Grande Fratello. I partecipanti, reclusi nella casa, concorrono per il montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto del reality le loro storie. Conduce Alfonso signorini, opinionista Cesara Buonamici.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 Sapiens – Un solo pianeta. Perché Copernico ha fatto la rivoluzione? Deve essere davvero “maledetto” per averci scalzato dal centro dell’universo? Ci sono altre forme di vita intelligente? Noi Sapiens siamo davvero speciali oppure no? Gli interessanti ragionamenti sulle conseguenze della cosiddetta rivoluzione copernicana, ripercorrendo la storia l’astronomo polacco che, con la sua geniale intuizione, ha scardinato ogni convinzione sulla centralità dell’uomo: una vittoria dei numeri e della scienza ma una sconfitta per l’umanità intera, orfana di un cosmo creato intorno a lei. Mario Tozzi a Padova dove Copernico compì parte dei suoi studi. In particolare visiteremo la Cappella degli Scrovegni, dove Giotto ha rappresentato il cielo Stellato nella concezione pre-copernicana, e l’Osservatorio Astronomico di Asiago, dal quale, osservando la volta celeste per come la conosciamo oggi, Sapiens va alla scoperta di un universo dotato di un infinità di mondi compiendo un’indagine per cercare di capire se siamo davvero così speciali nell’universo. In apertura di puntata nello spazio dedicato ai “Dialoghi di Sapiens”, lo scienziato Mario Tozzi converserà con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata.

Guida tv di sabato 30 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena – La sfida dei campioni

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – Techeteche Show

23:50 – Tg1 Sera

23:55 – Premio Louis Braille

02:05 – Che tempo fa

02:10 – Milleeunlibro

Rai 2

18:00 – Tg2 L.I.S.

18:04 – Meteo 2

18:05 – Rai Tg Sport Sera

18:25 – 90° Minuto

19:00 – 90° Minuto – Tempi supplementari

19:40 – 9-1-1

20:30 – Tg2

21:00 – F.B.I. 5

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – Il meglio di Gener – Azione Bellezza

21:20 – Sapiens – Un solo pianeta

23:30 – Tg3 Sera

23:40 – Meteo 3

23:45 – Little miss Dolittle

Rai 4

19:15 – Mr. & Mrs. Smith

21:20 – La Unidad 2

22:25 – La Unidad 2

23:25 – Ronin

01:30 – Anica – Appuntamento al cinema

01:35 – Selvaggi in fuga

03:10 – Benvenuti a Zombieland

04:30 – The dark side

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

Italia 1

18:08 – FREEDOM PILLS

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – MIAMI, ABBIAMO UN PROBLEMA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – GUIDA A DISTANZA

Canale 20 Mediaset

18:15 – BLINDSPOT V – IL PREZZO DA PAGARE

19:33 – PERSON OF INTEREST IV – KARMA

20:36 – THE BIG BANG THEORY XII – LA SINDROME DI STOCCOLMA

21:04 – MR. NICE GUY

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – MR. NICE GUY

23:06 – HUNTER’S PRAYER – IN FUGA – 1 PARTE

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – TEMPESTA D’AMORE – 128 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – IL RAGAZZO DI CAMPAGNA – 1 PARTE

22:05 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:07 – METEO.IT

22:11 – IL RAGAZZO DI CAMPAGNA – 2 PARTE

Warner TV

18:30 – Supernatural 7′ Stagione Ep.16

19:30 – Supernatural 7′ Stagione Ep.17

20:30 – Supernatural 7′ Stagione Ep.18

21:30 – Martian Child – Un bambino da amare

23:30 – Fringe 4′ Stagione Ep.4

00:30 – Fringe 4′ Stagione Ep.5

01:30 – Fringe 4′ Stagione Ep.4

02:30 – Fringe 4′ Stagione Ep.5

Rai Movie

18:50 – Stanlio e Ollio – Il compagno B

20:00 – Stanlio e Ollio – I figli del deserto

21:10 – Pinocchio

23:10 – Hugo Cabret

01:20 – I guerrieri

03:55 – Sim Sala Bim

05:00 – L’appartamento

Cine 34

19:15 – A CENA CON… – TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO

21:15 – DIN DON – BIANCO NATALE – 1 PARTE

22:24 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:29 – METEO.IT

22:31 – DIN DON – BIANCO NATALE – 2 PARTE

23:02 – FUGA DA REUMA PARK

00:58 – FANTASCIENZA ALL’ITALIANA – I PREDATORI DI ATLANTIDE

02:36 – FANTASCIENZA ALL’ITALIANA – COSMO 2000 – BATTAGLIE NEGLI SPAZI STELLARI

TWENTYSEVEN

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – LOS AMERICANOS

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – L’ULTIMO BALLO

21:10 – JUNIOR – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – JUNIOR – 2 PARTE

23:10 – IL GRANDE MATCH – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

19:04 – TESTIMONE INVOLONTARIO

21:00 – ROOM

23:24 – SLEEPERS

02:05 – LITTLE CHILDREN

04:13 – CIAKNEWS

04:16 – LOTTA ALL’ULTIMO SANGUE

05:42 – LA PRIGIONIERA

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Sicilia – Val di Noto

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Roma

21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Milano

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val Rendena

00:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Edimburgo

01:15 – Due chef per Natale

03:00 – Coppie che uccidono Ep. 9

04:00 – Lady Killer Ep. 8

Italia 2

18:25 – DUE UOMINI E 1/2 XI – BENVENUTO A CASA JAKE

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 XI – WEST SIDE STORY

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 XI – INNAMORAMENTO FACILE

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 XI – TRATTAMENTI VISTA MARE

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 XI – CHI DIAVOLO E’ ALAN HARPER?

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 XI – COLPO DI SCENA

21:15 – TREMORS 5: BLOODLINES

23:20 – IL KILLER DELLA METROPOLITANA

La 5

18:56 – GRANDE FRATELLO

19:00 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:05 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: LA PROMESSA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: LA PROMESSA – 2 PARTE

23:00 – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI III – RIVINCITA

NOVE

18:05 – Sono cose che capitano

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza 20′ Stagione Ep.2

21:25 – George Michael – Dentro lo scandalo – 1^TV

23:30 – Mamma mia! – Tutti pazzi per gli ABBA – 1^TV Ep.1

00:25 – Freddie Mercury – The Great Pretender

02:00 – Dynamo – La notte della magia

03:25 – Dynamo – Il principe della magia

Cielo

18:15 – Prendere o lasciare Vancouver Jennifer e Donna

19:15 – Affari al buio Sfida nel deserto

19:45 – Affari al buio L’odore dei soldi

20:15 – Affari di famiglia Guardaroba di Tony Soprano

21:15 – Spogliando Valeria

23:15 – Only – Fans XXX Prima TV

00:30 – Sex Sells – Weezy – WTF nel paese delle meraviglie del sesso Ep. 7

01:00 – Sex Sells – Weezy – WTF nel paese delle meraviglie del sesso Ep. 8

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – In altre parole … ancora – BEST

23:20 – Roshn Saudi League – Al Taawoun vs Al Nassr

00:25 – TG LA7 Notte

02:55 – Anti – Camera con Vista

03:05 – LIKE Tutto ciò che piace

03:40 – LA7 DOC – Gli Anni folli di Parigi

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Uozzap Classic

18:30 – Roshn Saudi League – AL TAAWOUN vs AL NASSR

21:00 – La cucina di Sonia

21:20 – Grey’s Anatomy – Memories

01:00 – Elsa & Fred

02:50 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

18:20 – A tavola con Csaba 1′ Stagione Ep.1

19:00 – A tavola con Csaba 1′ Stagione Ep.3

19:40 – A tavola con Csaba 1′ Stagione Ep.5

20:20 – A tavola con Csaba 1′ Stagione Ep.2

20:55 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.1

22:00 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.4

23:10 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.10

00:15 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.9

TOP CRIME

18:26 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:27 – METEO.IT

18:29 – Delitto ai Caraibi – 2 PARTE

19:22 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI I – LEGAMI FAMILIARI

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI I – AVIDITA’

21:10 – POIROT II – IL BALLO IN MASCHERA

22:03 – POIROT II – LA BATTUTA DI CACCIA

22:57 – Maigret e le lettere anonime – 1 PARTE

GIALLO TV

19:15 – L’ispettore Barnaby 19′ Stagione Ep.4

21:10 – L’ispettore Barnaby 19′ Stagione Ep.5

23:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.2

00:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.3

01:10 – L’ispettore Barnaby 16′ Stagione Ep.1

02:40 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.1

03:30 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.2

04:20 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.3

Rai Premium

19:50 – Una renna sotto l’albero

21:20 – I bastardi di Pizzofalcone 4

23:15 – Purche’ finisca bene – Basta un paio di baffi

01:15 – Blu Notte – Misteri italiani

02:50 – Piloti

03:00 – L’ispettore Sarti

04:00 – L’ispettore Sarti

05:00 – Ricominciare

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

02:57 – TGCOM24 BREAKING NEWS

03:00 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.3

19:20 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.4

20:15 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.5

21:10 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.6

22:05 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.18

23:00 – C’era una volta casa 5′ Stagione Ep.19

23:55 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.1

00:50 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.2

TV2000

18:07 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:35 – Tg 2000

19:11 – Santa Messa

20:10 – Santo Rosario

20:39 – Tg 2000

21:07 – Soul

21:36 – Un amico molto speciale

22:59 – Un bambino di nome Gesu’

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – The FBI

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona Mangiare Con Gusto

01:00 – Maratona K Around The World

05:00 – Maratona Il Folletto Delle Torte

VH1

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – THE CONFESSION

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Cash

20:30 – Programma Sportivo Di Motori

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – I Sognatori

23:00 – Linea Rossa

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Salirò

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Scacciapensieri Programma tutto a disegno animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Moviola 340 – TV sorrisi e cartoni

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

La2

18:50 – La Storia infinita

20:10 – Hockey: Coppa Spengler 2023 – Seconda semifinale

22:25 – Questi sono i 40

00:35 – Una pallottola spuntata

01:50 – Hockey: Coppa Spengler 2023 (R)

03:35 – Il Quotidiano (R)

04:05 – Telegiornale

04:40 – Meteo notte

Rai Sport +HD

20:25 – Basket femminile

22:30 – Sci Di Fondo

00:00 – Ciclocross

01:10 – Ciclocross

02:20 – Pallavolo

04:50 – Basket femminile

SuperTennis

18:00 – United Cup (replica) Paolini vs Kerber

20:00 – United Cup (replica) Sonego vs Zverev

22:30 – United Cup (replica) ITA vs GER Doppio Misto

00:30 – LIVE UNITED CUP Fernandez vs Seguel

02:00 – LIVE UNITED CUP Auger Aliassime vs Jarry

03:00 – LIVE UNITED CUP Pegula vs Boulter

05:00 – LIVE UNITED CUP Fritz vs Norrie

Euro Sport

21:00 – Sci di fondo Tour de Ski Dobbiaco. Sprint a Tecnica Libera M/F

22:00 – Ciclocross Coppa del Mondo Ethias Cross Hulst. F

23:00 – Ciclocross Coppa del Mondo Ethias Cross Hulst. M

00:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Bormio. Discesa Libera M

01:30 – Atletica Mondiali 9a g.

03:00 – Atletica Mondiali 7a g.

05:00 – Atletica Mondiali 8a g.

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calcio Week end Live (diretta)

00:15 – Si Live 24 (diretta)

00:45 – Aspettando il weekend

01:45 – Si Live 24

02:00 – Campionato Saudita Al Ahli-Al Khaleej

04:00 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Leo da Vinci

18:30 – Leo da Vinci

18:45 – La famiglia Skrokkiazeppi

18:55 – La famiglia Skrokkiazeppi

19:10 – Marta ed Eva 2

19:35 – Idefix e gli irriducibili

19:50 – Cars Toons

Rai YoYo

18:00 – Bluey

18:05 – Bluey

18:15 – Bluey

18:20 – Bluey

18:30 – Masha e Orso

18:40 – I Racconti di Masha

18:45 – Hello Kitty Super Style

18:55 – Hello Kitty Super Style

Boing

19:10 – Le 1001 favole di Bugs Bunny

20:50 – Looney Tunes Show

21:50 – Doraemon

01:30 – Dragon Ball Super

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Batwheels – nuova serie

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:15 – Batwheels – nuova serie

Frisbee

18:20 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.10

18:45 – Vera e il regno dell’arcobaleno 3′ Stagione Ep.5

19:05 – Vera e il regno dell’arcobaleno 3′ Stagione Ep.6

19:30 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.11

19:55 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.12

20:10 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.13

20:35 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.14

21:00 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.15

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.43

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.44

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.45

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.46

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.47

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.48

19:15 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.12

19:40 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.13

DeaKids

18:15 – Il barbiere pasticciere Ep. 31

18:25 – Il barbiere pasticciere Ep. 1

18:35 – Il barbiere pasticciere Ep. 2

18:40 – Il barbiere pasticciere Ep. 3

18:55 – Il Barbiere pasticciere Amore incompreso

19:05 – Il Barbiere pasticciere Il re degli scacchi

19:15 – Il Barbiere pasticciere Turisti del sushi

19:30 – New School Vivienfest

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – La vera casa dei Loud

19:00 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:00 – Il caffe’

18:55 – Rai News Giorno

19:00 – Scrivere un classico nel Novecento

19:10 – I° Concorso Maria Callas Voci Nuove

21:15 – In scena

22:15 – Ballet Thierre’e, Shechter. Pe’rez, Pite

00:10 – Raffa in the sky

02:10 – Rai News Notte

Rai Storia

18:25 – L’Italia vista dagli americani

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Biografie

19:50 – Gli imperdibili

19:55 – Il giorno e la Storia

20:15 – Scritto, letto, detto

20:25 – set – TANTArai

20:30 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – The Creation of Frankenstein

20:05 – Sperimentiamo!

20:30 – Oasi

21:10 – Progetto Scienza 2023

22:00 – FUTURO 24

22:15 – Touch Sky

23:00 – Storia dell’igiene

00:00 – Di là dal fiume e tra gli alberi

Motor Trend Italia

18:25 – Reperti d’assalto 7′ Stagione Ep.2

19:25 – Reperti d’assalto 7′ Stagione Ep.3

20:20 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.13

21:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.14

22:15 – Supercar da sogno con Robert Downey Jr. – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:15 – Supercar da sogno con Robert Downey Jr. 1′ Stagione Ep.1

00:10 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.4

01:05 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.5

DMAX

18:10 – Affare fatto! 3′ Stagione Ep.2

18:35 – Predatori di gemme 6′ Stagione Ep.6

20:30 – Basket Zone 3′ Stagione Ep.14

21:00 – LBA Serie A (live) Virtus Segafredo Bologna – Carpegna Prosciutto Pesaro

23:30 – Colpo di fulmini 7′ Stagione Ep.5

00:25 – Moonshiners: la sfida 3′ Stagione Ep.16

01:20 – Moonshiners: la sfida 3′ Stagione Ep.17

02:15 – Border Control: Nord Europa 1′ Stagione Ep.12

Focus TV

18:00 – IL RESPIRO ETERNO DELLE ANTICHE BATTAGLIE – L’ASSEDIO DI PARIGI

19:00 – Il mistero della mano di Cleopatra

20:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO I – MISTERI MILITARI

21:05 – STRADE ASSASSINE – BOLIVIA, COSTA D’AVORIO, GEORGIA

22:00 – STRADE ASSASSINE – AFGHANISTAN, SUDAFRICA, INDIA

23:00 – I grande manuale dei predatori

00:00 – Vita da preda

01:00 – UNIVERSO MISTERIOSO: LE ULTIME SCOPERTE – TRA LE LUNE DEL SISTEMA SOLARE

RealTime

18:00 – Abito da sposa cercasi Palermo Ep. 3

19:00 – Il dottor Alì I dubbi dell’amore

21:25 – Il dottor Alì Non vedo, non sento, non parlo Prima TV

00:10 – La clinica del pus Ep. 5

01:05 – La clinica del pus Ep. 2

02:05 – La clinica della pelle Ep. 9

03:00 – La clinica della pelle Ep. 10

03:55 – La clinica della pelle Ep. 11

Discovery Channel

19:00 – Lo zoo del Bronx Giraffa in città

20:00 – Lo zoo del Bronx La bisbetica domata

21:00 – California Fire Sacrificio

21:55 – California Fire In azione

22:50 – California Fire Montagna di fuoco

23:40 – L’uomo sulla Luna: vero o falso Apollo 1

00:35 – L’uomo sulla Luna: vero o falso Complottisti

01:25 – L’uomo sulla Luna: vero o falso La guerra segreta per lo spazio

Sky Uno

18:40 – MasterChef Italia Ep. 6

20:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Oltrepo

21:15 – MasterChef Italia Ep. 5

22:40 – MasterChef Italia Ep. 6

00:00 – MasterChef Italia Ep. 5

01:25 – MasterChef Italia Ep. 6

02:40 – La seconda casa non si scorda mai Ponte di Legno: Una montagna a portata di famiglia

03:50 – La seconda casa non si scorda mai Val Badia: Le Dolomiti di tendenza

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:35 – The Misfits

21:15 – Quando

23:15 – Tre di troppo

01:05 – Il ragazzo della porta accanto

02:40 – Una donna per amica

04:10 – Questo o quello – Speciale

04:25 – Extraction

05:55 – Sms – Sotto mentite spoglie

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

18:30 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.1

21:00 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.2

23:15 – Harry Potter: Return to Hogwarts

01:00 – Harry Potter e la pietra filosofale

03:30 – Harry Potter e la camera dei segreti

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:05 – Eiffel

21:00 – Quel mostro di suocera

22:45 – Jerry Maguire

01:05 – I ponti di Madison County

03:20 – Se mi lasci ti cancello

05:10 – L’isola delle coppie

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:30 – Un Natale per due

21:15 – Fatman

23:00 – Una poltrona per due

01:00 – Non c’è più religione

02:35 – La fabbrica di cioccolato

04:30 – La Befana vien di notte

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:10 – Jack Ryan: L’iniziazione

21:00 – Bastardi senza gloria

23:35 – U.S. Marshals – Caccia senza tregua

01:50 – Hotel Artemis

03:25 – Belly of the Beast – Ultima missione

05:00 – Into the Storm

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV