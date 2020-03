Il meglio di VivaRaiPlay, Ciao Darwin, Pets – Vita da animali, Petrolio. Guida ai programmi Tv della serata del 28 marzo 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 28 marzo 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche, per quanto riguarda film e telefilm potrete trovare una breve trama. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie alle 21.20 va in onda Child 44. Un ufficiale della sicurezza, idealista e stalinista, decide di compiere un’investigazione su di una serie di terribili omicidi in una nazione apparentemente sicura. Il governo intralcia la missione dell’uomo poiché non vuole ammettere la presenza di criminali sul territorio e soprattutto perché le vittime sono tutti dei bambini. Su Italia 1 dalle 21.29 il film di animazione Pets-Vita da animali. Cosa fanno i nostri animali quando non siamo a casa? Divertente animazione targata Illumination che esplora la vita dei nostri amici animali in assenza dei padroni. Su Sky Cinema dalle 21.15 Blood Money – A qualsiasi costo. Miller, Lynn e Jeff sono in escursione nelle montagne quando vengono minacciati da un criminale russo Victor, intento a recuperare il denaro. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Insospettabili sospetti. Quando perdono la pensione a causa dell’azienda per la quale lavoravano, tre amici di vecchia data, Willie, Joe e Al, decidono di rapinare una banca nel disperato tentativo di portare avanti le loro famiglie. Su Iris dalle 21 Ipotesi di complotto. Un tassista paranoico di New York diventa bersaglio della CIA e scopre che le sue paure sono giustificate.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Narcos: Mexico. Negli anni ’80 Félix Gallardo assume il comando del cartello di Guadalajara, unificando i trafficanti per costruire un impero. Quando l’agente della DEA Kiki Camarena si trasferisce dalla California a Guadalajara con la famiglia, scoprirà quanto questo sarà impegnativo.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.20 Il meglio di Viva Rai Play. #iorestoacasasuraiuno.Viva RaiPlay! il programma più rivoluzionario di Fiorello, ideato per la piattaforma digitale Rai, torna su Rai1 con il secondo appuntamento. Vedremo Fiorello con ospiti come Tiziano Ferro, che svela un retroscena di un suo pezzo famosissimo, Antonello Venditti e Francesco De Gregori come non si sono mai visti e sentiti, Paola Cortellesi, Nek e una sorpresa da Los Angeles. Questo e molto altro ancora. Dopo il clamoroso successo di Viva RaiPlay! e di Sanremo, Fiorello ha accettato con piacere la richiesta della Rai di proporre il meglio del suo programma cult. Fiorello tornerà anche sabato 4 aprile per tenere compagnia agli italiani attraverso le immagini dei più bei momenti di Viva RaiPlay! montate e confezionate per la prima serata di Rai1. “Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasurai1”, grazie a Fiorello, diventa la cifra visibile dell’impegno e dello sforzo che la Rai sta facendo per essere ancora di più la casa degli italiani, offrendo al pubblico il meglio delle proprie risorse. Su Canale 5 dalle 21.10 Ciao Darwin – Terre desolate. Lo show in questa ottava edizione riprende il suo “studio parascientifico” alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

ATTUALITA’

Dalle 21.05, su Rai Due, Petrolio. Coronavirus, alla ricerca di soluzioni per uscire dall’emergenza. Petrolio Antivirus torna in prima serata su Rai2, alla ricerca delle soluzioni per uscire al più presto dall’emergenza. Dopo l’inchiesta della scorsa puntata sul caso Corea, Duilio Giammaria ci mostrerà le inchieste sul campo degli inviati di Petrolio che portano nuovi dati: l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara apertamente la necessità di una sistematica e aggressiva sorveglianza attiva con l’estensione massima di test per le categorie a rischio e per tutti i casi, anche asintomatici, di possibile sospetto contagio. L’isolamento delle persone e la chiusura di ogni attività non essenziale ci fanno guadagnare tempo, ma per sconfiggere il virus ci vogliono misure attive – test, contact tracing,… – dichiarano gli esperti dell’OMS. Le sanità delle regioni sapranno organizzarsi all’unisono o cresceranno le differenze tra mezzi a disposizione e su come utilizzarli? L’Italia rimarrà il paese unito auspicato dal Presidente della Repubblica o questa epidemia fa apparire ancora più le differenze tra regioni, tra ceti sociali? Interverranno nel corso della puntata: Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute, Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare in Lombardia, Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa, Andrea Crisanti, docente di virologia all’Imperial College di Londra, Gianluca Galletto, consulente del sindaco di New York per l’emergenza, Marco Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl, Emanuele Gatti, presidente della Camera italiana di Commercio con la Germania e i corrispondenti Rai da Parigi, Londra e Pechino. Su Rai Tre dalle 20.30 Sapiens – Un solo pianeta. È vero che mangiando bistecche si inquina più che andando in auto? È vero che negli oceani non c’è più pesce? Il futuro è dei vegetariani? Mario Tozzi indaga sull’impatto che il cibo ha avuto sull’evoluzione dell’uomo e denuncia le conseguenze negative dello spreco alimentare. Attualmente i ‘sapiens’ stanno divorando il pianeta: a questi ritmi con più di 7,5 miliardi di bocche da sfamare le necessità produttive risultano insostenibili per la Terra. L’impatto della produzione intensiva di cibo è un problema chiave del nostro tempo al quale occorre dare subito una risposta. Il “food” invade le nostre vite oltre ogni ragionevole bisogno: nei Paesi evoluti è possibile mangiare di tutto e dappertutto. Su Rete 4 dalle 21.25 Stasera italia weekend – speciale. Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Fiorello in Il meglio di Viva – Rai – Play!” iorestoacasasuraiuno

23:15 – Techetechetè Il talento di Lady Goggi

00:05 – Rai – News24

Rai 2

18:05 – TG2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – Rai – News24

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Nola Confidential

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Vicini e lontani

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Nel mondo reale

21:50 – F.B.I. Sensi di colpa

Rai 3

18:05 – Tre e Anele presentano Romanzo Italiano

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Nuovi eroi

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Sapiens, un solo pianeta

Rai 4

18:35 – Revenge II ep.7

19:15 – Wisdom of the Crowd – Nella rete del crimine ep.12

19:56 – Wisdom of the Crowd – Nella rete del crimine ep.13

21:20 – Narcos: Mexico ep.9

22:11 – Narcos: Mexico ep.10

23:15 – Il Regno

04:00 – La vedova Winchester

05:27 – Camera Café ep.22

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – CIAO DARWIN – terre desolate

Italia 1

18:00 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – IENEYEH

19:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – AFFOGARE NEL DESERTO

20:36 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – DOPPIA GIURISDIZIONE

21:26 – PETS – VITA DA ANIMALI – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:24 – COVERT AFFAIRS II – BENTORNATO NELL’AGENZIA!

19:19 – COVERT AFFAIRS II – MISSIONE A PARIGI

20:15 – THE BIG BANG THEORY III – L’ APPROSIMAZIONE DI EINSTEIN

20:42 – THE BIG BANG THEORY III – LA GRANDE COLLISIONE DEGLI ADRONI

21:04 – AUTOBAHN – FUORI CONTROLLO – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – AUTOBAHN – FUORI CONTROLLO – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:32 – HAMBURG DISTRETTO 21

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – STASERA ITALIA WEEKEND SPECIALE

23:19 – PSYCHO II – 1 PARTE

00:17 – TGCOM

00:19 – METEO.IT

00:23 – PSYCHO II – 2 PARTE

Cine 34

19:15 – WANTED

21:11 – I QUATTRO DELL’APOCALISSE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO C

22:16 – I QUATTRO DELL’APOCALISSE – 2 PARTE

23:05 – BILL IL TACITURNO

00:51 – NOTTATACCIA

02:25 – IN PUNTA DI PIEDI-STREET DANCE

Rai Movie

18:20 – Australia

21:10 – Child 44 – Il bambino n. 44

23:30 – Senza nessuna pietà

01:15 – L’ora di religione

05:55 – Stanlio e Ollio – Teste dure

Paramount Channel

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Michael –

23:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

01:00 – Law & Order: Criminal Intent –

01:55 – Law & Order: Criminal Intent –

Iris

18:41 – INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO

21:00 – IPOTESI DI COMPLOTTO

23:45 – SCUOLA DI CULT – SCUOLA DI CULT 2020, 7

23:51 – SOTTO IL SEGNO DEL PERICOLO

02:22 – INTERROGATION – COLPO ESPLOSIVO

03:39 – OPEN ROAD – LA STRADA PER RICOMINCIARE

05:00 – UNO SGUARDO DAL PONTE

TV8

18:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Molise –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Agente 007 – Una cascata di diamanti

23:45 – Delitti

01:00 – Delitti

03:00 – Vicini assassini – Ep. 7 –

04:00 – L’assassino della porta accanto – Ep. 1 –

Italia 2

18:05 – CAPRICCIOSA ORANGE ROAD – SE FOSSI UN PESCIOLINO

18:30 – CAPRICCIOSA ORANGE ROAD – LO SCAMBIO

18:55 – CAPRICCIOSA ORANGE ROAD – UNA RAGAZZA PERICOLOSA

19:20 – CAPRICCIOSA ORANGE ROAD – UN TERRIBILE EQUIVOCO

19:45 – CAPRICCIOSA ORANGE ROAD – IL CONCERTO

20:05 – CAPRICCIOSA ORANGE ROAD – FIDANZATO CERCASI

20:30 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL COMPLOTTO DI SPANDAM

20:55 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ADDIO ALL’UOMO LEGGENDARIO

La 5

19:06 – ANNA E I CINQUE

21:10 – INGA LINDSTROM – SEGRETI DI FAMIGLIA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INGA LINDSTROM – SEGRETI DI FAMIGLIA – 2 PARTE

23:10 – THE FACE OF LOVE – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.31

19:00 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.7

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza 6′ Stagione Ep.2

21:25 – L’ombra del sospetto

23:30 – Emanuela Orlandi – Il caso è aperto

00:50 – Airport Security Spagna 4′ Stagione Ep.18

01:20 – Airport Security Spagna 4′ Stagione Ep.19

01:45 – Airport Security Spagna 4′ Stagione Ep.20

Cielo

18:30 – Fratelli in affari Dan e Brittany

19:15 – Affari al buio Occhio per gli affari

19:45 – Affari al buio Mary cade in fallo

20:15 – Affari di famiglia I re della birra

20:45 – Affari di famiglia Pesce d’aprile

21:15 – Amori, letti e tradimenti

23:15 – Linda Lovelace – la vera gola profonda Prima TV

01:00 – Porn Inc.

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Intrigo internazionale

23:45 – Notorius – L’amante perduta

00:50 – TG LA7 Notte

00:55 – Notorius – L’amante perduta

01:40 – Otto e Mezzo Sabato

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders – ABC

23:20 – Little Murders – AM STRAM GRAM

01:10 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

02:45 – I menù di Benedetta

Spike

18:20 – Merlin –

19:20 – Merlin –

20:20 – Merlin –

21:30 – Star Trek V – L’ultima frontiera –

23:40 – Star Trek IV – Rotta verso la Terra –

01:30 – Call me Bruna –

01:55 – Call me Bruna –

03:05 – Top Gear Gold –

Food Network

18:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.13

19:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.3

20:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.14

21:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.1

22:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.4

23:55 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.2

01:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.1

03:00 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:30 – MOTIVE IV – L’INTERFERENZA

19:20 – THE CLOSER VI – PROVA VIVENTE – II PARTE

20:15 – THE CLOSER VI – GIOCO SPORCO

21:10 – La signora in giallo: La ballata del ragazzo perduto – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT

22:00 – La signora in giallo: La ballata del ragazzo perduto – 2 PARTE

23:10 – Il sipario strappato – 1 PARTE

GIALLO TV

19:20 – L’ispettore Barnaby 7′ Stagione Ep.1

21:10 – Cherif 2′ Stagione Ep.1

22:10 – Cherif 2′ Stagione Ep.2

23:05 – Cherif 2′ Stagione Ep.3

00:10 – Cherif 2′ Stagione Ep.4

01:10 – Torbidi delitti 4′ Stagione Ep.9

03:00 – Grantchester 3′ Stagione Ep.1

03:50 – Grantchester 3′ Stagione Ep.2

Rai 5

19:05 – Rai News Giorno

19:10 – Rachmaninov: Concerto n. 2 in do minore per pianoforte e orchestra op. 18

19:50 – Rachmaninov: Danze sinfoniche per orchestra op. 45

20:30 – Rachmaninov: concerto n.3 in re minore per pianoforte e orchestra op. 30

21:15 – Passerotti o Pipistrelli?

23:10 – Elgar: Enigma Variations op. 36

23:40 – Henze: Musen Siziliens, Concerto per coro, due pianoforti, fiati e timpani

00:10 – Art Night Tiepolo/Picasso

Rai Premium

18:00 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.114

18:45 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.115

19:30 – L’allieva – p.1

21:20 – L’allieva – p.2

23:30 – I bastardi di Pizzofalcone 2 – Gioielli p.3

01:25 – Paura di Amare 2 – p.4

05:05 – Blu Notte 2: Lidia Macchi – Caso Varese p.4

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

19:00 – Tutti In Forma Con Martina

19:15 – Casa In Forma

19:30 – Weddings Luxury

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Le Piace La Musica, Le Piace Ballare

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

19:32 – IL SABATO DELL’ ORA SOLARE

19:59 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:30 – TG 2000

20:50 – Soul

21:26 – Segreti

VH1

19:00 – Happy Birthday Lady Gaga –

20:00 – Most Ridiculous –

20:30 – Most Ridiculous –

21:00 – Most Ridiculous –

21:15 – Storytellers Fabri Fibra –

22:05 – Il Testimone –

22:30 – Il Testimone –

23:00 – Hotel da Incubo –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – CHRONO GP

00:20 – SPLIT

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:05 – Scacciapensieri

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

La2

19:45 – Hockey su ghiaccio: Playoff

23:15 – Hawaii Five-0 – Caccia al tesoro

00:00 – Hawaii Five-0 – Attacco chimico

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:05 – Magazine Snowboard Coppa del Mondo 2019/20

18:35 – Perle di Sport

19:00 – Gli Imperdibili

19:05 – Ciclismo: Tour de France 2019 15 tappa

20:25 – Calcio Nazionale A Qualificazioni Europei 2020 FINLANDIA – ITALIA

22:20 – Sport Invernali 2019/20

00:00 – Perle di Sport

00:10 – Ciclismo: Giro d’Italia 2019 13 tappa

Rai Sport

18:05 – Magazine Snowboard Coppa del Mondo 2019/20

18:35 – Perle di Sport

19:00 – Gli Imperdibili

19:05 – Ciclismo: Tour de France 2019 15 tappa

20:25 – Calcio Nazionale A Qualificazioni Europei 2020 FINLANDIA – ITALIA

22:20 – Sport Invernali 2019/20

00:00 – Perle di Sport

00:10 – Ciclismo: Giro d’Italia 2019 13 tappa

SuperTennis

18:45 – DAVIS AZZURRA Fognini vs Gabashvili – Coppa Davis 2015

21:00 – DJOKOVIC, L’INOSSIDABILE – Djokovic vs Nadal, Roma 2014

01:30 – FEDERER IL DIVINO – Federer v Berdych Dubai 2014

02:30 – ATP STORY – Nadal vs Brown, ATP Falle 2014

03:30 – WTA STORY – Azarenka vs S. Williams Doha 2013

05:45 – FLAVIA PENNETTA, Le poesie della Penna

Euro Sport

18:00 – Nuoto Nordic Swim Tour 1a g., da Bergen, Norvegia Live

19:30 – Informazione Flash News

19:35 – Curling Mondiale M Una partita (Round Robin, da Glasgow, Scozia) Live

22:00 – Nuoto Nordic Swim Tour 1a g.

22:30 – Informazione Flash News

22:35 – Rally European Rally Championship Rally Acores

23:35 – Ciclismo UCI World Tour 6a tappa

00:30 – Nuoto Nordic Swim Tour 1a g.

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – Muppets 2 – Ricercati

22:15 – School Hacks

22:20 – Kung Fu Panda

Rai YoYo

18:00 – DISNEY ENGLISH 3 – EP.23

18:25 – RICKY ZOOM – EP.9

18:35 – RICKY ZOOM – EP.43

18:50 – MASHA E ORSO 2 – EP.45

18:55 – MASHA E ORSO 2 – EP.46

19:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.47

19:10 – 44 GATTI 2 – EP.1

19:25 – 44 GATTI 2 – EP.2

Boing

18:20 – Craig ®

18:50 – Craig ®

19:15 – Teen Titans Go !

19:50 – Doraemon

20:20 – Doraemon

20:45 – Doraemon

21:25 – Doraemon

22:20 – Power Rangers Beast Morphers

Cartoonito

18:20 – Paw Patrol

18:45 – Paw Patrol – nuovi episodi in Prima Tv Free

19:10 – Paw Patrol – nuovi episodi in Prima Tv Free

19:45 – Mike il Carlino

20:15 – Mike il Carlino

20:35 – Heidi

21:00 – Siamo Fatti Così

21:30 – Tom & Jerry

Frisbee

18:15 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.6

18:40 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.7

19:10 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.8

19:35 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.9

20:00 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.10

20:25 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.11

20:50 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.12

21:15 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.13

K2

18:05 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.10

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.20

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.21

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.22

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.23

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.24

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.25

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.26

DeaKids

19:35 – Ready.Music.Play!

20:25 – Maggie & Bianca

20:50 – Maggie & Bianca

21:15 – Maggie & Bianca

21:40 – Missione Cuccioli

22:05 – Pippi Calzelunghe

Super

18:15 – Sam & Cat

18:40 – Henry Danger

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – I Thunderman

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – Game Shakers

Disney Channel

18:10 – Liv e Maddie Il cameriere personale

18:35 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Tempestosa 2

19:00 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Gamer 2.0

19:25 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir

19:50 – 101 Dalmatian Street

20:00 – 101 Dalmatian Street

20:15 – Kim Possible

21:40 – Liv e Maddie Un ballo per i Rooney

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.12

19:15 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.8

20:10 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.13

21:05 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.9

22:00 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.1

22:55 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.10

23:50 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.2

00:45 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.11

Rai Storia

19:00 – Soggetto donna pt.133

20:00 – Il giorno e la storia

20:20 – Scritto, letto, detto: Giuseppe Manfridi

20:30 – Passato e Presente Piano Fanfani una casa per gli italiani con il Prof. Agostino Giovagnoli

21:10 – Fai bei sogni

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Il giorno e la storia

00:20 – Passato e Presente Piano Fanfani una casa per gli italiani con il Prof. Agostino Giovagnoli

Motor Trend Italia

18:35 – Affari al volante 2′ Stagione Ep.1

19:30 – Affari al volante 2′ Stagione Ep.11

20:25 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.23

21:20 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.24

22:15 – Legends of Speed – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:15 – Legends of Speed 1′ Stagione Ep.1

00:10 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.5

01:05 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.6

DMAX

18:50 – Banco dei pugni

19:20 – Banco dei pugni

19:50 – Banco dei pugni

20:20 – Banco dei pugni

20:50 – Banco dei pugni

21:20 – Mammut: i giganti dell’era glaciale

22:20 – I titani dell’era glaciale

23:20 – I titani dell’era glaciale

Focus TV

18:15 – CITTA’ IN PERICOLO – NEY YORK

19:15 – CONCORDE – PROGETTANDO UN SOGNO

20:15 – CONCORDE – ASCESA E CADUTA DI UN MITO

21:15 – MEGA DISASTRI I – L’APOCALISSE SU SAN FRANCISCO

23:15 – HANGAR 1: THE UFO FILES II – MEN IN BLACK

00:15 – ANCIENT DISCOVERIES III – LE ARMI DELLA RIVOLTA

01:09 – TGCOM24

01:11 – METEO FOCUS

RealTime

19:00 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Savona

20:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Vicenza

21:30 – Vite al limite: e poi Jennifer e Marissa e Liz

23:15 – Vite al limite La storia di Teretha

00:10 – Vite al limite La storia di Mila

01:00 – Vite al limite La storia di Sean

01:50 – Vite al limite: e poi Bettie Jo e Susan

03:35 – Vite al limite: e poi Melissa Morris

Rai Scuola

18:20 – The Language of Business episodio 24 Replica

18:35 – English Up episodio 22 Replica

18:45 – What did they say? Puntata 8 Replica

18:50 – Gate C Seven Nights – Second Night Replica

19:05 – Gate C Seven Nights – Third Night Replica

19:20 – I segreti del colore Dal modello al muro Prima TV per Rai

19:45 – I segreti del colore Dipingere sul muro nel Medioevo Prima TV per Rai

20:15 – Storia della matematica La lingua dell’universo Replica

LaF

18:10 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.6

18:40 – Voglio vivere in Italia 1′ Stagione Ep.5

19:10 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.5

19:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.6

20:10 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.1

20:40 – Lettori Celebrity 1′ Stagione Ep.2

21:10 – Brave – Storie di ragazze coraggiose 1′ Stagione Ep.4

22:05 – Cardinal – La stagione delle mosche Bestseller in tv. 2′ Stagione Ep.3

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 7

18:40 – Come è fatto Ep. 8

19:05 – Come è fatto Ep. 9

19:35 – Come è fatto Ep. 10

20:00 – Come è fatto Ep. 11

20:30 – Come è fatto Ep. 12

21:00 – I guardiani delle paludi Notte di terrore

21:55 – Wild Frank Australia Ep. 5

Sky Uno

19:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Delta del Po

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cagliari

21:15 – Family Food Fight Ep. 3

22:55 – Family Food Fight Ep. 3

00:45 – Italia’s Got Talent – Special Ed.

04:05 – Alessandro Borghese Kitchen Sound Menù Ep. 7

04:20 – Cuochi d’Italia Ep. 16

05:10 – Cuochi d’Italia Ep. 17

Sky Cinema 1

19:00 – Mia moglie per finta

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Blood Money – A qualsiasi costo Prima TV

22:45 – Cetto c’è senzadubbiamente

00:25 – Blitz

03:05 – Il Cinemaniaco incontra Brave ragazze – Il Cast

03:40 – Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

SKY Cinema Family

18:05 – Alì e il tappeto volante

19:30 – Asterix e il segreto della pozione magica

21:00 – Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi

22:40 – Ace Ventura 3

00:20 – Mollami

00:35 – I fratelli Grimm e l’incantevole strega

03:35 – L’apprendista mago

05:10 – 100X100Cinema

Sky Cinema Romance

18:50 – 5 anni di fidanzamento

21:00 – Se scappi, ti sposo

23:00 – Cooper: Un angelo inaspettato

00:30 – Toy Boy – Un ragazzo in vendita

03:15 – Romeo e Giulietta

05:35 – 5 anni di fidanzamento

Sky Cinema Collection

19:35 – Men in Black

21:15 – MIIB – Men in Black II

22:50 – Men in Black 3

00:40 – Men in Black

03:20 – MIIB – Men in Black II

04:50 – Men in Black

Sky Cinema Action

18:45 – The Legend of Zorro

21:00 – I vichinghi (2014)

22:45 – The Equalizer 2 – Senza perdono

00:55 – Explorer

03:35 – Cani sciolti

05:25 – 6 Bullets

Fox

18:10 – I Simpson Homerpalooza

18:35 – I Simpson Un mare di amici

19:00 – I Simpson Si trasloca solo due volte

19:30 – I Simpson Il viaggio misterioso di Homer

19:55 – The Big Bang Theory La concitazione del fraintendimento

20:20 – The Big Bang Theory L’equivalenza del ballo

20:45 – The Big Bang Theory La deviazione del setto

21:10 – S.W.A.T. I redentori

Premium Cinema

19:12 – Mission to Mars

21:15 – INSOSPETTABILI SOSPETTI

23:02 – Ocean’s 8

00:58 – The blind side

03:08 – La legge della notte

Premium Action

18:47 – BATWOMAN I – NASCITA DI UNA LEGGENDA

19:35 – THE BRAVE – VICINO A CASA

20:24 – THE FLASH VI – NEL VUOTO

21:15 – SUPERGIRL V – UNO SCONOSCIUTO ACCANTO A ME – 1aTV

22:02 – GOTHAM V – IL PROCESSO DI JIM GORDON

22:53 – GOTHAM V – IO SONO BANE!

23:42 – ARROW VII – HAI SALVATO QUESTA CITTA’!

00:30 – CHICAGO FIRE VIII – QUALCOSA NON HA FUNZIONATO

Mya

18:39 – GOD FRIENDED ME II – IL PRECURSORE

19:29 – SHAMELESS X – NOI POCHI FORTUNATI NOI BANDA DI GALLAGHER

20:24 – SHAMELESS X – DORMI BENE MIO PRINCIPE, PERCHE’ DOMANI DIVENTERAI RE

21:15 – MOM VII – SPALLA DI MAIALE E UN PASSEGGIATORE DEL CENTRO COMMERCIALE – 1aTV

21:39 – MOM VII – BURRO FUSO E NARCISISMO TOSSICO – 1aTV

22:04 – WILL & GRACE III – MANGIA, PREGA, AMA, TELEFONO, SESSO – 1aTV

22:29 – WILL & GRACE III – PAPA’ MIO ! – 1aTV

22:54 – YOUNG SHELDON III – ANANAS E IL CONFORTO DI UN’AMICIZIA MASCHILE