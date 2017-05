Carmen Morello: un compleanno in “compagnia” per l’attrice

A festeggiare l’artista tutta la Compagnia Teatrale dello spettacolo “Il Sogno di Clio”. Una partenza speciale per questo nuovo anno di vita

È stato un compleanno in “compagnia” quello dell’attrice Carmen Morello che si è svolto nel frequentato locale “Fualdè L’Assaggio” di Roma in via delle Cave Fiscali 7b. La “Compagnia Teatrale di Carmen Morello” si è riunita al gran completo per festeggiare la loro fondatrice e direttrice dello spettacolo Il Sogno di Clio, in scena il 4 giugno al Teatro Margherita.

Un compleanno importante con gli amici di sempre. Tra le presenze Conny Caracciolo in compagnia del fedele amico ed ufficio stampa Giò di Giorgio. Magda Coletta con la figlia Lucrezia, titolare dell’omonimo atelier. L’autrice Francesca Spadaro. La giovane cantante Giorgia Sgrilletti ed il bancario Ernesto Lantignotti.

Il proprietario del “Fualdè L’Assaggio” ha voluto rendere omaggio alla festeggiata accogliendo gli ospiti con un ottimo aperitivo. Poi gustose portate sia di carne che di pesce. La torta è stata creata dal cake designer Antonio Massucci della Pasticceria Giglio d’Oro. Con veri petali di rose e, particolare esclusivo, la riproduzione, ad opera di Carla Cerreto, dell’invito al debutto dello spettacolo.

Regista, autore, attori, cantanti, danzatori, acrobate e team organizzativo dello spettacolo sono accorsi per essere presenti a questo momento di festa. Il regista Igor Maltagliati. L’autore Gennaro Francione con la moglie Astrid. Il team attori Mario Misuraca, Cristiano d’Alterio, Oriana Celentano, Simona Meola. Il team cantanti David Pironaci, Roxy Colace, Alessandra Fineo, Alessio Torri, Anita Tenerelli, gli Lt Speak, Grossover.

Il team danza Chiara Tobia, Cristiano Savini, Daniele Di Giorgio, Dany Do Rosario Silva Soares, Jailene Giulia Sinicorni, Luca Andrea Borzacchini. In rappresentanza del team acrobate Maria Ludovica Del Nero. Il team organizzativo/tecnico Maristella Gulisano, Isabella Cavallaro e Tomas Conforti.