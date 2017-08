Colti in flagranza mentre spacciavano stupefacenti, fermati due giovani gambiani

GALLIPOLI – La Squadra Volante del Commissariato di Gallipoli (LE) ha tratto in arresto due giovani di nazionalità gambiana, senza fissa dimora, entrambi colti in flagranza di reato mentre in concorso spacciavano stupefacenti all’interno del Parco Gondar di Gallipoli.

Nella loro disponibilità sono stati complessivamente rinvenuti e posti in sequestro circa 4 grammi di cocaina, circa 27 grammi di hashish, circa 6 grammi di marijuana ed euro 540 quale provento del delitto.

A conclusione degli adempimenti procedurali, gli arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Lecce dove permarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.