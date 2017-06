Elisa: cresce l’attesa per ‘Together Here We Are’, quattro concerti evento all’Arena di Verona

VERONA – Cresce l’attesa per “Together Here We Are”, tre show unici che si terranno rispettivamente il 12, 13 e 15 settembre all’Arena di Verona con cui Elisa (nella foto di Carolina Moretti) celebrerà vent’anni di straordinaria carriera e a cui si aggiunge a grande richiesta una seconda serata “Orchestra”, il 16 settembre sempre all’Arena di Verona.

Sul palco, insieme ad Elisa, ci saranno tanti amici e colleghi che in questi vent’anni hanno condiviso con lei musica ed emozioni. Questi i primi ospiti confermati: Alessandra Amoroso, Mario Biondi, Luca Carboni, Carmen Consoli, Francesco De Gregori, Emma, Fabri Fibra, LP, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Gianna Nannini, Francesco Renga, Giuliano Sangiorgi, Jack Savoretti, Thegiornalisti, Ornella Vanoni e Renato Zero.

E’ possibile acquistare i biglietti nei punti vendita abituali. Si passerà dal “Pop–Rock” della prima serata (12 settembre), dove Elisa mostrerà sul palco il suo lato più energico, accompagnata dalla sua super band e dal soul delle voci delle sue coriste, esibendosi su brani come “Labyrinth”, passando per le sonorità britanniche e contaminate dell’ “Anima Vola” e al rock di “Cure Me” e “Together”.

Nella seconda serata, “Acustica-Gospel” (13 settembre), Elisa farà rivivere le atmosfere live di “Lotus” e “Ivy” che contengono i celeberrimi brani “Hallelujah” e “A Prayer”, ma anche le versioni acustiche di brani importanti come “Luce (tramonti a nord est)” e “Sleeping in your hand”. Ad accompagnarla sul palco tanti musicisti impegnati in un mix di strumenti acustici, etnici e street.

Per il terzo e quarto show (15/16 settembre) Elisa sceglie di farsi accompagnare da una “Orchestra” internazionale di oltre 40 elementi, grazie alla quale proporrà una scaletta di grandi classici della canzone italiana e internazionale, come “Caruso”, “Fly me to the moon” e “Amor Mio”, ma anche brani significativi del suo repertorio riarrangiati per orchestra come “Eppure Sentire (un senso di te)” e “Almeno tu nell’universo”.

I biglietti per i concerti all’Arena di Verona (prodotti e organizzati da F&P Group) sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it (per info: www.fepgroup.it).

Vista l’unicità di ogni singolo show è stato previsto l’abbonamento per la gradinata non numerata al prezzo complessivo di € 80 per tutti e tre gli spettacoli.

Radio 105 è la radio ufficiale di “Togheter Here We Are” all’Arena di Verona: l’emittente sarà a Verona dove raccoglierà dalle voci di Elisa e degli artisti suoi ospiti le emozioni del momento e sui propri social farà vivere l’esclusivo backstage.

Trenitalia, in collaborazione con F&P Group, offre un’ottima opportunità per andare a Verona ed assistere ai tre grandi eventi live di Elisa – Together Here We Are. Chi ha acquistato un biglietto per il concerto, potra’ viaggiare sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity ed Intercity Notte di Trenitalia con il 30% di sconto sul prezzo Base grazie all’offerta “Speciale Eventi” dedicata ai fan di Elisa.

I circuiti ufficiali autorizzati alla vendita dei biglietti di “Elisa ’97–’17” sono Ticketone.it e punti di vendita TicketOne e Unicredit. Il prezzo del biglietto è quello stabilito da F&P Group e non deve essere modificato senza sua autorizzazione.