Enrico Rava, doppio tour europeo: a maggio in duo con Geri Allen, a luglio in quintetto con Tomasz Stanko

ROMA – Doppio tour europeo per Enrico Rava, dal 10 al 21 maggio in duo con la pianista e compositrice statunitense Geri Allen e dal 6 al 23 luglio in quintetto con il trombettista polacco Tomasz Stanko.

Parte il 10 maggio dall’Austria, passando poi per Belgio, Germania e Francia, il tour che vede per la prima volta in assoluto Enrico Rava e Geri Allen insieme. In Italia saranno ospiti per quattro date il 17 a Correggio (RE) in occasione del Crossroads 2017, il 18 al Vicenza Jazz Festival, il 19 al Narrazioni Jazz di Torino e il 20 all’Unicredit Pavilion di Milano.

“Finalmente. Non vedo l’ora di cominciare il tour insieme a Geri Allen. Sarà la prima volta che suoneremo insieme – dichiara Enrico Rava. Ci conosciamo da molti anni e ogni volta che ci incontravamo nei vari Festival o negli aeroporti, ci ripromettevamo di fare prima o poi della musica insieme. La prima data sarà a Vienna ma poco dopo suoneremo anche in Italia. Sarà molto emozionante e sono anche molto curioso di veder cosa succederà con la musica perché sarà del tutto inedita”.

Geri Allen si è messa in luce, a partire da metà anni Ottanta, nel giro M-Base di Steve Coleman. Ha poi suonato in trio con Charlie Haden e Paul Motian, con Dave Holland, Ron Carter, Charles Lloyd. Nata a Pontiac, Michigan, cresciuta a Detroit, Geri Allen rappresenta una parte considerevole del pianismo jazz contemporaneo: nel suo stile si rintracciano disparate influenze, da Monk a Hancock, da Mary Lou Williams a Cecil Taylor, assorbite tutte, insieme ad altre, con personalità.

Terminato il tour con la Allen, Rava sarà nuovamente impegnato a luglio con un altro tour europeo, questa volta in quintetto insieme al trombettista polacco Tomasz Stanko, che partirà il 6 luglio in Italia dal “Festival Internazionale del Jazz della Spezia”, arrivando poi l’11 a Perugia per Umbria Jazz, il 12 al Festival Acquedotte di Cremona, il 13 a Terranuova Bracciolini (AR), il 14 al Vittoriano di Roma, il 18 all’Ancona Jazz Summer Festival, il 21 allo Stresa Festival (VB), il 22 a Montalcino (SI) e il 23 al Ravello Festival (SA). Il tour toccherà anche Belgio, Romania, Paesi Bassi, Austria, Polonia e Norvegia.

I due trombettisti, Enrico Rava e Tomasz Stanko, diversi per stile eppure così affini e accomunati dallo stesso amore per la musica, si conoscono da sempre, fin dal Festival di Bled in Jugoslavia del ’63. Intraprendono ora questo nuovo tour in quintetto accompagnati dal pianista Giovanni Guidi – co-autore insieme a Rava e Stanko delle musiche in repertorio – e da Reuben Rogers (basso) e Gerald Cleaver (batteria).

Tomasz Stanko, compositore, strumentista e organizzatore cresciuto a Varsavia è riconosciuto oggi da pubblico e critica come uno dei più importanti e originali musicisti ad emergere dalla scena musicale jazz fin dagli anni ‘60. A 75 anni, Stanko non ha perso nulla della sua volontà di sfruttare nuove idee, pur mantenendo il suo back-ground ben in vista. È un innovatore dell’improvvisazione europea, che ha mantenuto un forte senso della storia del jazz e conosce l’importanza di un rinnovato contatto con le fonti della musica.

“Con Thomasz – afferma Rava – ci siamo conosciuti nel ’63 al Festival di Bled, il primo festival all’estero in cui ho suonato, in quella che era la Jugoslavia. Lui suonava con il gruppo di Krzysztof Komeda, che scrisse le musiche per molti film di Polanski, tra cui “Rosemary Baby”. Abbiamo suonato insieme e fatto una lunga tournée nel gruppo di Cecil Taylor e, un paio di anni dopo, un workshop di dieci giorni a Berlino. In un certo modo, Tomasz ha una visione della musica molto simile alla mia. Abbiamo un suono molto diverso, un fraseggio distinto, anche se di base facciamo lo stesso tipo di jazz proiettato verso il futuro ma con le radici nella tradizione, lasciando molto spazio all’improvvisazione”.

Enrico Rava è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. La sua schiettezza umana e artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni. La sua poetica immediatamente riconoscibile, la sua sonorità lirica e struggente sempre sorretta da una stupefacente freschezza d’ispirazione, risaltano fortemente in tutte le sue avventure musicali.

Enrico Rava – Geri Allen Duo

10/05 Vienna (Austria)

11/05 Liegi (Belgio)

12/05 Neuburg (Germania)

13/05 Vincennes (Francia)

17/05 Correggio, RE Crossroads

18/05 Vicenza, Vicenza Jazz Festival

19/05 Torino, Narrazioni Jazz

20/05 Milano, Unicredit Pavilion

21/05 Katowice (Polonia)

Enrico Rava e Tomasz Stanko Quintet

06/07 La Spezia, Festival Internazionale del Jazz della Spezia

08/07 Gand (Belgio)

08/07 Rotterdam (Paesi Bassi)

09/07 Garâna (Romania)

11/07 Perugia, Umbria Jazz

12/07 Cremona, Festival Acquedotte

13/07 Terranuova Bracciolini, AR

14/07 Roma, Vittoriano

15/07 Vienna (Austria)

16/07 Jarocin (Polonia)

18/07 Ancona, Ancona Jazz Summer Festival

20/07 Molde (Norvegia)

21/07 Stresa, VB, Stresa Festival

22/07 Montalcino, SI

23/07 Ravello, SA, Ravello Festival