Estate 2017: le mete perfette per tradire il partner

MILANO – Vi siete mai chiesti quali siano le mete perfette per tradire? Senza rischiare di cadere nei soliti stereotipi, Incontri-ExtraConiugali.com, il portale dedicato a chi cerca un’avventura al di fuori della coppia, ha deciso di esplorare la situazione nei vari Paesi del mondo per capire quali possano essere le mete più indicate per coloro che in vacanza vogliono tradire i loro partner.

«Per i maschi è decisamente più facile poiché in molte città del mondo l’uomo italiano viene considerato un vero e proprio latin lover, poco importa se sposato o meno. Ma anche la donna italiana è ricca di fascino e se è sposata in molti Paesi viene considerata una preda più ambita perché fare sesso con una donna sposata rappresenta la rottura di un tabù ed anche perché così è più facile instaurare una relazione senza troppe complicazioni ed aspettative» spiega Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

In prima posizione in questa inconsueta ed inedita classifica di Incontri-ExtraConiugali.com si posiziona la Costa del Sol nel sud della Spagna, in Andalucia, uno dei luoghi più magici del mondo con chilometri e chilometri di spiagge, da Malaga a Marbella, passando per Torremolinos, Benalmadena e Fuengirola, affollate da splendide ragazze molto aperte a relazionarsi con un uomo sposato, che adorano gli italiani e che sono estroverse e passionali, con i loro corpi e lineamenti forgiati dal caldo sole dell’Andalucia ed i tratti somatici tra il moresco e l’europeo.

«La loro fama di essere “calienti” è superata dalla realtà e il concetto non vale solo per le ragazze: anche gli uomini sono focosi e non disdegnano una scappatella con una donna italiana sposata» puntualizza Alex Fantini.

Al secondo posto si classifica invece Amsterdam. Le ragazze olandesi sono famose per la loro mentalità aperta e liberale: per loro fare sesso con un uomo sposato non è affatto un tabù e pare siano anche molto romantiche. Un po’ meno lo sono gli uomini, ma anche loro hanno una mentalità aperta e liberale, senza contare il gran numero di turisti in grado di soddisfare una donna che voglia tradire il marito.

Altra città che secondo Incontri-ExtraConiugali.com è ideale per tradire il partner è Minsk, in Bielorussia, sul podio in terza posizione. La città è piena di donne bellissime e molto disponibili.

Poi ancora Cracovia si posiziona quarta con le sue donne anch’esse molto seducenti, seguita da Mosca che, al quinto posto, rimane fissa nell’immaginario collettivo come la città dove è più facile “rimorchiare” una donna senza fare troppi sforzi e Kiev in Ucraina, al sesto posto, dove le donne sono notoriamente attratte dal maschio italiano.

Nella graduatoria di Incontri-ExtraConiugali.com segue un’altra delle più famose mete per i viaggiatori alla ricerca di donne splendide da far girare la testa: Stoccolma, al settimo posto, dove -anche qui- le ragazze sono molto aperte a relazionarsi con un uomo sposato e sono molto attratte da uomini dai tratti somatici scuri, tipicamente italiani.

«Ed oltre ad avere donne tra le più attraenti al mondo, Stoccolma è abitata anche da uomini altrettanto belli, dai tipici tratti somatici scandinavi. Riservati ma anche molto socievoli, sono rigorosamente alti e biondi, dei veri vichinghi del giorno d’oggi per accontentare senza troppe complicazioni una donna italiana che voglia tradire suo marito» aggiunge Alex Fantini.

Ottava è Varna in Bulgaria, situata sulla splendida costa del Paese del Mar Nero. Durante il periodo estivo la città si riempie di bellissime bulgare, che tendenzialmente sono alte, con occhi chiari e propense ad un’avventura con un italiano sposato.

Al nono posto segue Timisoara, in Romania, dove le ragazze sono bellissime, dalla pelle molto chiara e dall’espressione naturalmente seducente, senza contare che si tratta di una città universitaria con oltre 100 mila studenti di cui il 75% sono donne. Qui per l’uomo è dunque più facile ed è molto più difficile per le donne, poiché il rapporto generale maschi/femmine è di uno a 5.

Al decimo posto chiude poi la classifica Roma. Qui, tra ragazze del luogo e le turiste provenienti da tutto il mondo alla ricerca di avventure, vi è solo l’imbarazzo della scelta. Per lui e anche per lei le possibilità sono davvero tantissime. Oppure se si vuole concludere più velocemente basta andare sul portale Incontri-ExtraConiugali.com e in pochi click si organizza un incontro: le romane ed i romani iscritti al portale sono infatti numerosissimi.