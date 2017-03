Fabrizio Moro pubblica ‘Pace’ e parte in tour

ROMA – Venerdì 10 marzo esce “Pace” (Sony Music Italy), il nuovo disco di inediti di Fabrizio Moro. Il singolo “Portami Via”, presentato sul palco della 67a edizione del Festival di Sanremo, è stato già certificato oro e il video del brano su Vevo ha superato 10 milioni di visualizzazioni!

Sempre il 10 marzo partirà l’instore tour durante il quale Fabrizio Moro presenterà il nuovo disco con un mini live, accompagnato al pianoforte dal maestro Claudio Junior Bielli, e incontrerà i fans. Ecco le date aggiornate:

10 marzo a La Feltrinelli di Roma (Via Appia Nuova, 427 – ore 20.00)

11 marzo a La Feltrinelli di Napoli (Via Santa Caterina a Chiaia, 23 angolo Piazza Dei Martiri – ore 17.00)

13 marzo a La Feltrinelli di Milano (Piazza Piemonte, 2 – ore 18.30)

15 marzo a La Feltrinelli di Bari (Via Melo, 119 – ore 18.30)

18 marzo a La Feltrinelli di Torino (Stazione di Porta Nuova – ore 17.00)

20 marzo a La Feltrinelli di Bologna (Piazza Ravegnana, 1 – ore 18.00)

Questa la tracklist dell’album: “Pace”, “Tutto quello che volevi”, “Giocattoli”, “Semplice”, “Portami via”, “La felicità”, “L’essenza”, “Sono anni che ti aspetto”, “Andiamo”. “È più forte l’amore” (con Bianca Guaccero), “Intanto”.

Il videoclip di “Portami via”, diretto da Andrea Folino e di cui è protagonista l’attore Fabrizio Ferracane, è una metafora dell’amore universale capace di abbattere qualsiasi paura.

L’artista porterà sul palco “Pace” in anteprima live il 20 aprile al Fabrique di Milano, il 26 e il 27 maggio (NUOVA DATA) al Palalottomatica di Roma. I biglietti per i concerti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it.