Francesco Renga con “Scriverò il tuo nome Live nei Palasport 2017”

Il tour proseguirà per tutta l’estate nelle location più prestigiose d’Italia Francesco Renga sarà tra gli artisti premiati ai WMA 2017 a Verona

Francesco Renga è ripartito in tour dal Mediolanum Forum di Assago (MI) con “Scriverò il tuo nome Live nei Palasport”.

Dopo la data milanese, il tour (organizzato da F&P Group) proseguirà con cinque straordinari concerti nei principali Palasport italiani.

Le prossime date del tour:

16 maggio – Napoli (Palapartenope);

18 maggio – Firenze (Nelson Mandela Forum) SUPEROSPITE GIORGIO PANARIELLO;

20 maggio – Torino (Pala Alpitour);

22 maggio – Bologna (Unipol Arena) SUPEROSPITE LUCA CARBONI.

Gli attesissimi live saranno resi ancora più speciali dalla partecipazione di Elodie, con cui Francesco Renga proporrà live il brano “Così Diversa”. Mentre a Firenze e Bologna per l’occasione saranno ospiti l’amico Giorgio Panariello e il cantautore Luca Carboni.

lo show si svolge su un main stage A e su uno stage B che l’artista definisce “sala prove”, dedicato esclusivamente a un set acustico più intimo. Quasi 40 brani per più di due ore di live. Alle sue spalle si alternano immagini di vita, istantanee, lancette che scandiscono il tempo e contributi live.

“Scriverò il tuo nome Live” è disponibile in due versioni: una standard e una deluxe. Nella versione standard trovano spazio i più grandi successi di Francesco Renga in versione live (“Il mio giorno più bello nel mondo”, “Angelo”, “Vivendo Adesso” e molti altri) e tre inediti: 16 brani per rivivere l’emozione dei concerti. Ad arricchire la versione deluxe, oltre al CD “Scriverò il tuo nome live”, anche l’album “Scriverò il tuo nome” studio in extended version.

La band che accompagnerà Francesco Renga è composta da Fulvio Arnoldi alla chitarra acustica/tastiere, Vincenzo Messina al piano/tastiere, Stefano Brandoni ed Heggy Vezzano alle chitarre, Phil Mer alla batteria e Gabriele Cannarozzo al basso.

INFO: www.fepgroup.it e www.francescorenga.it.