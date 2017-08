Dopo il successo del brano “Partiti adesso”, hit già certificata oro, Giusy Ferreri è in radio con “L’Amore mi perseguita” feat Federico Zampaglione

Dopo il successo straordinario del brano “Partiti Adesso”, Giusy Ferreri torna in radio con “L’Amore mi perseguita” (Sony Music). Brano cantato con Federico Zampaglione, che ne è anche autore.

Online il videoclip del brano, che vede Federico Zampaglione alla regia. Il video è stato girato nel parco “Indro Montanelli” di Milano.

“L’Amore mi perseguita è un bellissimo dono ricevuto da Federico Zampaglione – racconta Giusy Ferreri – che oltre ad averlo scritto ha deciso di cantarlo insieme a me in questo disco. È un brano passionale che racconta di un amore che, nonostante sembri lasciarsi andare, ritorna costantemente sui suoi passi per ammettere e riconoscere che a volte ciò che unisce due persone è più forte di ciò che le divide. Un amore talmente forte che quasi ti perseguita”.

Il brano è contenuto in “Girotondo”. Album prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e composto da 14 tracce tra cui “Fa Talmente Male”, presentato sul palco della 67^ edizione del Festival di Sanremo, e il singolo “Partiti Adesso”, diventato in poco tempo una hit radiofonica.

“Girotondo è un album diviso in due – racconta Giusy Ferreri – la prima parte è più solare e spensierata, mentre la seconda risulta più introspettiva e riflessiva. È un album che nasce dal lavoro di squadra con tanti autori e tanti stili diversi che si sono uniti per creare un progetto di cui sono molto orgogliosa”.

La tracklist di “Girotondo”: