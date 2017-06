Lecce, operazione “Legalità Diffusa ad oltranza”: servizi straordinari di controllo del territorio nel quartiere Ferrovia

LECCE – Nell’ambito di mirati servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, della prostituzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere “Ferrovia”, predisposti dal Signor Questore della provincia di Lecce fin dal momento del suo insediamento ha preso il via, nelle nottate di lunedì e martedì, l’operazione “Legalità diffusa: ad oltranza” consistente nel dispiegamento di un massiccio dispositivo di controllo in un’area circoscritta.

I controlli sono stati estesi all’interno della stazione ferroviaria in sinergia con vari reparti ed uffici della Polizia di Stato: Sezione Volanti, Divisione Amministrativa, Divisione Anticrimine, Divisione Immigrazione, Squadra Mobile, Reparto Prevenzione Crimine e Polfer .

L’attività – che ha riguardato segnatamente via Don Bosco, via Duca degli Abruzzi, via Martiri d’Otranto e viale O. Quarta – ha portato tra l’altro alla chiusura dell’esercizio commerciale “Raimbow”, sito in via Don Bosco, destinato alla somministrazione di alimenti e bevande.

Constatato che i locali adibiti alla preparazione di alimenti erano in condizioni igieniche e di sicurezza molto precarie, è stato richiesto l’intervento di personale dell’ASL con il quale si è proceduto alla chiusura dell’esercizio commerciale.

Durante l’operazione, sempre nella stessa via, sono stati sottoposti al controllo tutti gli avventori stazionanti nei pressi dell’esercizio di vendita di alimentari etnici “International Food Shop”, dove si è proceduto alla identificazione di 5 cittadini stranieri ed alla verifica del relativo controllo del permesso di soggiorno.

È stato inoltre controllato un esercizio commerciale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande in viale O. Quarta.

Ad esito delle verifiche: